Talavera adquiere tres camiones recolectores de recogida de residuos por valor de 850.000 euros

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha informado este lunes que la Junta de Gobierno ha aprobado el expediente del contrato de suministro de tres camiones recolectores de recogida de residuos por valor de 850.000 euros IVA incluido. Los vehículos están incluidos en los presupuestos de este año; dos son de recogida selectiva lateral y uno de recogida trasera.

Preguntado por la limpieza Jesús García-Barroso ha dicho que "no es admisible que un camión recoja la basura y al minuto siguiente se vuelvan a acumular bolsas", por lo que ha apelado a la conciencia ciudadana y al civismo para ayudar al mantenimiento de la buena imagen de la ciudad.

No obstante, según informa el Consistorio, ha reiterado que la limpieza viaria se verá reforzada cuando entre en vigor el nuevo contrato que asciende a 62,4 millones de euros y que estaba caducado desde 2019.

RESTAURACIÓN DE LA BASÍLICA DEL PRADO

En otro orden de cosas, el portavoz ha avanzado que se ha iniciado el expediente para la contratación del servicio para la restauración del altar mayor y las pinturas de las pechinas de la Basílica de Nuestra Señora del Prado, que tendrá un presupuesto de 333.704, 02 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

En rueda de prensa han explicado que la Diputación sufragará 250.000 euros y 83.704,02 irán con cargo al Ayuntamiento. García-Barroso ha recordado que la Basílica es un BIC con la categoría de monumento desde el año 93.

Con este proyecto se recuperará el altar mayor así como las imágenes de las pechinas de la cúpula principal. Serán siete fases de intervención; en el altar mayor se actuará tanto en su arquitectura como en la estructura, y en los lienzos policromados se actuará en las propias maderas policromadas, así como en los elementos metálicos, pétreos y vítreos que lo componen y en las pechinas, tanto en los lienzos policromados como en los enmarques.

Por otra parte, en Junta de Gobierno se ha aprobado la convalidación de facturas por omisión del procedimiento de aprobación del gasto. Unidades gestoras de Participación ciudadana, Artesanía, Comercio, Turismo, Gestión tributaria y Medio ambiente, por valor de 33.971 euros.