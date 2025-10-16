Talavera contará con una serie audiovisual sobre su patrimonio cultural y monumentos históricos - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del OAL de Cultura del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Enrique Etayo, junto a Fernando Cámara, en representación de Agesma y Fundación Tagus, han presentado una nueva serie audiovisual subtitulada sobre los monumentos históricos y el patrimonio cultural de Talavera de la Reina, bajo el título Talavera de la Reina y sus Monumentos'.

En rueda de prensa, el concejal de Cultura ha explicado que se trata de un proyecto que nace de la mano de Agesma y Fundación Tagus, y cuenta con la colaboración del Organismo Autónomo Local de Cultura del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y el Centro Asociado de la UNED en Talavera de la Reina.

Asimismo, ha detallado que se realizarán un total de 30 piezas audiovisuales que darán a conocer de manera realista monumentos tan emblemáticos de la ciudad como las murallas, la Alcazaba, la Basílica del Prado o la Puerta de Sevilla, el Palacio de la Audiencia y Casa Cerdán, la Casa de los Balcones, San Ildefonso de los Jesuítas, el Hospital de la Misericordia, el Teatro Victoria, el Puente Viejo y el Puente de Hierro, entre otros.

Por otro lado, el edil del ramo ha abierto la posibilidad de que "se pueda llegar a los centros educativos para explicar el patrimonio talaverano de una manera más sencilla al alumnado".

Concretamente, el OAL de Cultura colaborará a través de un convenio de colaboración anual, durante cuatro años, con una aportación inicial de 8.000 euros, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

El representante de Agesma y Fundación Tagus, Fernando Cámara, ha destacado que se trata de un proyecto que "persigue el principal objetivo de divulgar el patrimonio de Talavera de la Reina desde un punto de vista más formal y académico".

"Se trata de piezas audiovisuales de unos 15 minutos de duración filmadas con la última tecnología; Siempre se contará con un experto que nos guiará y explicará la singularidad de cada uno de ellos como cronologías, estilos arquitectónicos, elementos más destacados del interior y exterior, incluyendo arquitectura, pintura, escultura, etc".

"Talavera tiene mucha importancia en cuanto a los edificios históricos", ha apostillado Fernando Cámara.