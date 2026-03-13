Talavera despide a la UME tras acoger los ejercicios 'Beta Multirriesgo 2026' con la participación de 200 soldados

Despedida de las unidades UME desplegadas en Talavera de la Reina para realizar un simulacro de emergencias. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Talavera de la Reina ha despedido este viernes al Primer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I) de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que han realizado los ejercicios 'Beta Multirriesgo 2026' durante esta semana en la ciudad.

Unos ejercicios que han contado con la participación de más de 200 soldados de las UME, junto con servicios de emergencia de la región y alrededor de 500 personas.

El acto de despedida ha estado encabezado por el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, acompañado por el capitán de la UME, Germán Serrano, y concejales de la Corporación Municipal, en la Puerta Noble del Ayuntamiento, según ha informado el Consistorio por nota de prensa.

Gregorio, ha destacado "sentirse orgulloso" por haber tenido en Talavera al ejército español realizando ejercicios de coordinación con otros servicios de emergencias ante una catástrofe sobrevenida, "porque esos resultados nos pueden venir bien en un futuro".

El alcalde ha señalado a su vez que la ciudad ha vivido "un proceso complicado" este año por las lluvias "y el hecho de que estemos preparados ante algo más grave que pudiera suceder, gracias al ejército español y a la coordinación que nos han ofrecido es algo muy importante para esta ciudad".

Además ha reiterado su gratitud a toda la UME por haberse desplazado hacia la ciudad y haber desempeñado de una manera impecable: "Recibid todos mi enhorabuena y mis felicitaciones; Talavera es vuestra casa".

Por su parte, el capitán Germán Serrano, ha señalado que la acogida de la ciudad "ha sido fantástica; han sido todo facilidades y buenas oportunidades para construirse, y para seguir progresando en nuestra instrucción y en nuestro estudio de las zonas potencialmente susceptibles de emergencia".

Sin duda, ha reiterado Serrano, "ha sido una colaboración en la que hemos sembrado la semilla, pero recogeremos los frutos en el futuro".

COLABORACIONES

En el simulacro con múltiples víctimas que el Primer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I) de la Unidad Militar de Emergencias (UME) realizado el pasado martes 10 de marzo en la ciudad, dentro del ejercicio 'Beta Multirriesgo 2026', que se enmarca en el Plan Anual de Preparación de la UME participaron 500 personas.

Los ejercicios perseguían el objetivo de integrar y coordinar medios militares y civiles (UME, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, SESCAM, entre otros), en el entorno del río, en las zonas entre el Puente Reina Sofía y el puente viejo y las orillas del río, entre otras tantas ubicaciones.

Se ubicó un Puesto de Mando Avanzado, además de una zona para heridos y para ambulancias; se rescataron víctimas tanto fuera del agua como dentro y también se realizaron rescates verticales y con helicópteros, entre otras acciones.

Para esta actividad la UME contó con la colaboración de ENVERA - Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad, la Fundación Madre de la Esperanza, el colegio de Educación Especial BIOS, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Hospital Virgen del Prado, Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS), o la Fundación Carlos Maldonado / Semillas-Escuela de Hostelería para la Inserción.

La Universidad de Castilla-La Mancha y la Facultad de Ciencias de la Salud también colaboró en el simulacro coordinando los trabajos, con alumnos del Grado de Enfermería, con varios profesores y con la Vicedecana de desarrollo funcional, responsable del traslado del material y de los recursos humanos de la facultad.

La Escuela de Arte de Talavera se encargó de la caracterización de los figurantes dependiendo de su tarjeta de triaje y la Escuela de Teatro y Cine JBL aportó actores para dar realismo al ejercicio, además de alumnos del Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS) del Puerta de Cuartos y la concejalía de Sanidad, entre otras concejalías.

Durante la jornada se puso en práctica procedimientos de mando y control móvil, transmisión de información y coordinación entre las distintas instituciones que participarían en una emergencia, para lo que se activó un Puesto de Mando Avanzado. A ello se sumaron actividades de búsqueda y rescate, maniobras hidráulicas y coordinación logística.

Además, en este escenario se contó con la participación de distintas unidades de la UME y agregaciones externas. Es el caso de las aeronaves pertenecientes al Batallón de Helicópteros de Emergencias (Bheleme), que aportan capacidades de reconocimiento aéreo, helitransporte y evacuación sanitaria; el Quinto Batallón de Intervención en Emergencias, con equipo canino; así como elementos logísticos y de transmisiones.

El apoyo sanitario ha estado garantizado mediante un plan específico de asistencia y evacuación coordinado con centros hospitalarios de referencia en la zona.

SOBRE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS

La Unidad Militar de Emergencias es una unidad de las Fuerzas Armadas creada en 2005 para intervenir en cualquier punto del territorio nacional cuando se declare una situación de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

El BIEM I, con base en Torrejón de Ardoz, tiene como zona principal de actuación el centro peninsular y mantiene una capacidad permanente de respuesta las 24 horas del día, los 365 días del año.

De hecho, un elemento de primera intervención se mantiene en disposición de actuar, permanentemente, ante una posible emergencia real.