Talavera Ferial se habilita ante una posible "llegada masiva" de personas evacuadas por los incendios

Personas alojadas en Talavera procedente de pueblos evacuados - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha señalado que ante una posible "evacuación masiva" de personas por los incendios forestales que afectan a las provincias de Ávila, Madrid y Toledo y que ha alcanzado el Valle del Tiétar, y ante el reciente desalojo decretado de los municipios de Sartajada, Almendral de la Cañada y La Iglesuela del Tiétar, el Ayuntamiento está habilitando Talavera Ferial para acoger a las personas afectadas por los terribles incendios.

Gregorio ha explicado que el Consistorio mantiene activado el operativo municipal de emergencia y continúa con el dispositivo de acogida para responder "de manera inmediata" a cualquier requerimiento de las autoridades competentes, garantizando la atención y el alojamiento de las personas que pudieran ser evacuadas.

Talavera Ferial es una instalación municipal con mayor capacidad que un pabellón municipal para acoger a personas evacuadas y de hecho, Gregorio ha avanzado que las próximas personas que hayan sido desalojadas y que acudan a la ciudad serán trasladadas a Talavera Ferial. Una vez se completase su aforo, se trasladarían al pabellón de Puerta de Cuartos, y si fuese necesario, se continuaría acondicionando más pabellones municipales como el de Patrocinio o el de José Ángel de Jesús Encinas (JAJE).

El primer pabellón en habilitarse fue esta mañana el de 'Sandra Sánchez-Primero de Mayo', donde se ha dado cobijo a 150 personas procedentes, en una gran mayoría, de las localidades de Sotillo de la Adrada y de Casillas.

En el citado polideportivo se han instalado camas, sillas y ventiladores y el Ayuntamiento ha dispensado botellas de agua y también comida para abastecer a las personas acogidas y a sus mascotas.

El alcalde ha recordado que el Ministerio del Interior ha extendido a la provincia de Toledo la declaración de emergencia de interés nacional, como consecuencia de la evolución de los incendios registrados en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila.

El alcalde ha recordado que Talavera permanece con el protocolo activado y coordinado con la Policía Local, la Policía Nacional, Protección Civil y Cruz Roja, además de que Gregorio está en contacto continuo con la Delegación del Gobierno a través del Subdelegado del Gobierno en la provincia y con la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

José Julián Gregorio ha reiterado la plena disposición del Ayuntamiento para colaborar con el resto de administraciones y con los servicios de emergencias en todo lo que sea necesario, al tiempo que ha trasladado su apoyo y solidaridad a los vecinos afectados por los incendios y ha agradecido el trabajo que están desarrollando los efectivos de extinción y de seguridad que participan en el operativo.

También ha agradecido a las empresas y particulares que se han puesto a disposición del Ayuntamiento para colaborar en las labores que sean necesarias.