Talavera Ferial se habilita ante una posible "llegada masiva" de personas evacuadas por los incendios

Personas alojadas en Talavera procedente de pueblos evacuados
Personas alojadas en Talavera procedente de pueblos evacuados - JUANMA JIMENEZ
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: sábado, 25 julio 2026 22:17
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TOLEDO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha señalado que ante una posible "evacuación masiva" de personas por los incendios forestales que afectan a las provincias de Ávila, Madrid y Toledo y que ha alcanzado el Valle del Tiétar, y ante el reciente desalojo decretado de los municipios de Sartajada, Almendral de la Cañada y La Iglesuela del Tiétar, el Ayuntamiento está habilitando Talavera Ferial para acoger a las personas afectadas por los terribles incendios.

Gregorio ha explicado que el Consistorio mantiene activado el operativo municipal de emergencia y continúa con el dispositivo de acogida para responder "de manera inmediata" a cualquier requerimiento de las autoridades competentes, garantizando la atención y el alojamiento de las personas que pudieran ser evacuadas.

Talavera Ferial es una instalación municipal con mayor capacidad que un pabellón municipal para acoger a personas evacuadas y de hecho, Gregorio ha avanzado que las próximas personas que hayan sido desalojadas y que acudan a la ciudad serán trasladadas a Talavera Ferial. Una vez se completase su aforo, se trasladarían al pabellón de Puerta de Cuartos, y si fuese necesario, se continuaría acondicionando más pabellones municipales como el de Patrocinio o el de José Ángel de Jesús Encinas (JAJE).

El primer pabellón en habilitarse fue esta mañana el de 'Sandra Sánchez-Primero de Mayo', donde se ha dado cobijo a 150 personas procedentes, en una gran mayoría, de las localidades de Sotillo de la Adrada y de Casillas.

En el citado polideportivo se han instalado camas, sillas y ventiladores y el Ayuntamiento ha dispensado botellas de agua y también comida para abastecer a las personas acogidas y a sus mascotas.

El alcalde ha recordado que el Ministerio del Interior ha extendido a la provincia de Toledo la declaración de emergencia de interés nacional, como consecuencia de la evolución de los incendios registrados en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila.

El alcalde ha recordado que Talavera permanece con el protocolo activado y coordinado con la Policía Local, la Policía Nacional, Protección Civil y Cruz Roja, además de que Gregorio está en contacto continuo con la Delegación del Gobierno a través del Subdelegado del Gobierno en la provincia y con la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

José Julián Gregorio ha reiterado la plena disposición del Ayuntamiento para colaborar con el resto de administraciones y con los servicios de emergencias en todo lo que sea necesario, al tiempo que ha trasladado su apoyo y solidaridad a los vecinos afectados por los incendios y ha agradecido el trabajo que están desarrollando los efectivos de extinción y de seguridad que participan en el operativo.

También ha agradecido a las empresas y particulares que se han puesto a disposición del Ayuntamiento para colaborar en las labores que sean necesarias.

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