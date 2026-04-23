Talavera insta a extremar las precauciones ante la alerta amarilla por lluvias, aunque llama a la calma

La concejala de Seguridad Ciudadana de Talavera, Macarena Muñoz. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La edil de Seguridad Ciudadana de Talavera de la Reina, Macarena Muñoz, ha informado de que conforme al comunicado emitido por la Agencia Estatal de Meteorología, se ha establecido aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas en la provincia de Toledo, afectando especialmente a las zonas de la Sierra de San Vicente, Valle del Tajo y Montes de Toledo.

El aviso estará vigente desde las 17.00 horas del día 23 de abril hasta las 00.00 horas del día 24 de abril, con una probabilidad de ocurrencia entre el 40% y el 70%, según ha informado el Consistorio por nota de prensa. Se prevé una precipitación acumulada de hasta 15 mm en una hora, así como la posible aparición de tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, siendo más probables en la parte occidental de la provincia.

Desde el Ayuntamiento se ha procedido a activar un dispositivo de seguimiento preventivo coordinado por el área de Seguridad Ciudadana, en colaboración con Policía Local, Protección Civil y el resto de servicios municipales, con el objetivo de dar una respuesta rápida ante cualquier incidencia que pudiera producirse.

La concejal ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, recordando que el nivel amarillo implica riesgo moderado, si bien ha insistido en la importancia de extremar las precauciones, especialmente en desplazamientos y actividades al aire libre durante la franja horaria afectada.

En este sentido, se recomienda evitar zonas inundables, no cruzar cauces o acumulaciones de agua, asegurar elementos susceptibles de ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales.