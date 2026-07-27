Talavera mantiene a 2.000 acogidos por incendios y plantea otro polideportivo con 900 plazas si hiciera falta

Vecinos desalojados del Valle del Tietar en Ávila han sido realojados en el polideportivo 1° De Mayo-Ciudad de la Cerámica en Talavera de la Reina, durante el incendio de Burgohondo, a 26 de julio de 2026, en Talavera de la Reina, Toledo, Castilla-La Manc - Fernando Sánchez - Europa Press

TOLEDO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Talavera de la Reina (Toledo) continúa acogiendo a unas 2.000 personas evacuadas por los incendios que afectan al Valle del Tiétar y a la Sierra de San Vicente, y si fuera necesario incrementar la capacidad, el siguiente recurso sería el polideportivo JAJE, con capacidad para 900 personas.

El alcalde, José Julián Gregorio, ha insistido en que por el momento no existe ningún aviso para recibir a más evacuados, aunque el Ayuntamiento ya ha trasladado su disponibilidad. "Quiero que todo el mundo lo sepa porque estamos manteniendo uno de los dispositivos de acogida más importantes de España", ha remarcado.

Actualmente, en Talavera Ferial permanecen alrededor de 1.100 personas y otras 100 en el polideportivo Sandra Sánchez-Primero de Mayo, una cifra inferior a la del día anterior, cuando había 240 evacuados en estas instalaciones.

Además, continúan alojadas unas 50 personas en la Compañía de María, entre 50 y 60 religiosas en las Agustinas, unas 60 personas en la residencia universitaria, además de otras personas acogidas en viviendas particulares y residencias de mayores, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Respecto a la posibilidad de ampliar el dispositivo de acogida, el alcalde ha explicado que el Ayuntamiento permanece a la espera de las decisiones que adopte el CECOPI. Mientras tanto, ha indicado que ya se ha solicitado a la UME más mantas para atender las necesidades actuales.

"Tenemos otro gran polideportivo con capacidad para unas 900 personas, pero necesita estar equipado. No sabemos lo que va a ocurrir; esperamos que la evolución sea positiva, pero estamos ante unos incendios completamente incontrolados y puede pasar cualquier cosa. Tenemos que estar preparados", ha manifestado.

CAFÉ, SANDÍAS Y MELONES

Gregorio ha señalado que la noche ha transcurrido "dentro de la normalidad", donde se ha seguido trabajando por parte de Cruz Roja y de Protección Civil y de los voluntarios que hay en Talavera, "atendiendo a todos los desplazados que se encuentran en la ciudad".

El alcalde ha señalado que el Ayuntamiento continúa coordinando la atención a los evacuados y dando respuesta a las necesidades que van surgiendo. En ese sentido, ha indicado que esta mañana se ha solicitado a El Corte Inglés el suministro de más leche y café para atender a las personas alojadas en los diferentes recursos habilitados. Mientras que también ha agradecido al Bar San Francisco el suministro de café y máquinas, así como a Viveros Mayoral el aporte de sandías y melones.

LABOR DE TODOS LOS EFECTIVOS

El alcalde ha agradecido la labor de todos los efectivos que participan en el operativo, entre ellos el Ejército, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja, sanitarios, así como la implicación de los voluntarios y de las empresas que están colaborando con el Ayuntamiento.

Ha agradecido expresamente la colaboración de empresas como El Corte Inglés, Aguas del Rosal, Valtorre, cárnicas Dibe, Mercadona y Ahorramás, "además de otras muchas empresas que se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para ofrecer su ayuda" y que el alcalde citará públicamente más adelante cuando se haga un recuento de todas las participantes.

"Lo que no queremos es que venga muchísima gente y deje aquí comida para que se eche a perder, sino que lo que necesitamos es exactamente lo que pedimos. Muchísimas empresas están trabajando con nosotros y respondiendo a esas necesidades", ha señalado.

Gregorio también ha reconocido el trabajo de los Servicios Generales, los Servicios de Medio Ambiente, de Deportes y del resto de trabajadores municipales que están participando en el operativo, tanto en el polideportivo Sandra Sánchez-Primero de Mayo como en el resto de la ciudad.

El alcalde ha subrayado además que "toda la coordinación está surgiendo desde este equipo de Gobierno" y ha agradecido también el apoyo prestado por el Hospital General Universitario de Talavera, cuyo personal sanitario ha permanecido durante toda la noche atendiendo a las personas evacuadas de mayor edad. "Vamos a intentar que los evacuados se sientan como si estuvieran en su casa, aunque sabemos que no lo están", ha dicho.

A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, David Moreno, ha señalado que "ante el trágico suceso de uno de los incendios más importantes de España por número de hectáreas afectadas y por número de evacuados", Talavera es una ciudad solidaria y que está a la altura de las circunstancias con una buena gestión".

Moreno ha explicado que durante todo el fin de semana los servicios municipales han trabajado intensamente para atender la emergencia y ha agradecido la implicación de todos ellos, "desde el servicio de limpieza, Servicios Generales, fontaneros, electricistas, transportistas y conductores", además de la coordinación con Cruz Roja, Protección Civil, Policía Nacional y Policía Local.

"Toda esa coordinación ha permitido que los evacuados estén en las mejores condiciones posibles y que no les falte absolutamente de nada. La situación está tranquila porque se sienten arropados y atendidos", ha destacado.

El concejal ha indicado que el operativo continuará mientras no se autorice el regreso de los vecinos a sus viviendas debido a la evolución del incendio y a la concentración de humo y partículas en el Valle del Tiétar. Asimismo, ha reiterado el agradecimiento al sector empresarial y hostelero de Talavera por su constante disposición a colaborar.

"Por nuestra parte, lo que estamos haciendo es canalizar toda esa ayuda para que esté debidamente coordinada", ha concluido.