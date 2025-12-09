El Talavera pide a la ciudad que "disfrute" del partido ante el Real Madrid: "No se nos va a olvidar nunca"

Los jugadores del CF Talavera celebrando su emparejamiento con el Real Madrid en la Copa del Rey. - EL RETORNO PRODUCCIONES

TOLEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador del CF Talavera Sergio Montero ha pedido a la ciudad que "disfrute" después del sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey, que este martes ha dado suerte el equipo de la Ciudad de la Cerámica, que recibirá al actual subcampeón, el Real Madrid.

Gallardo, en declaraciones a los medios después de conocerse que el rival del equipo talaverano será el conjunto entrenado por Xabi Alonso, ha asegurado que los jugadores también van a disfrutar de un encuentro que solo se da una vez en la vida y están "muy ilusionados".

"Aunque no estemos en Primera División, siempre deseamos jugar contra un equipo de Primera División. Yo es el primer año que juego Copa del Rey y mira, nos toca el 'gordo', así que muy ilusionados con el partido".

También ha confiado en que toda la ciudad va a ser "una fiesta" para este partido, recordando que la semana pasada, con el partido ante el Málaga, "fue una locura". "No me quiero imaginar contra el Madrid el revuelo que va a haber", ha apostillado.

De igual modo, ha reconocido que no se imagina jugando contra las estrellas del equipo blanco, asegurando que está deseando "verlos ahí, en el túnel de vestuarios, en el campo" y que le pediría la camiseta "a cualquiera".

Además, ha reconocido que "desde pequeñito" ha sido del Real Madrid, al igual que su familia, por lo que quería que el sorteo les trajese el rival que finalmente les ha deparado.

UNA NOCHE "HISTÓRICA E INOLVIDABLE"

Por su parte, el también jugador del equipo talaverano Edu Gallardo ha coincidido con Montero en que este será un partido que no se les va a olvidar "nunca" y una noche "histórica" e "inolvidable" para el CF Talavera.

"A disfrutar del día, del partido, la gente, el club, nosotros, porque seguramente es un partido que no se nos va a olvidar nunca", ha comentado.

Gallardo espera que el equipo cuente con el apoyo de la gente y ha asegurado que van a intentar ponerle las cosas lo más difícil posible al conjunto de Chamartín, aunque ha reconocido que "nunca te esperas poder jugar contra un equipo tan grande como el Real Madrid".

"Va a ser un partido muy complicado contra un mejor equipo, así que nada, que la gente nos apoye que nosotros vamos a darlo todo y vamos a intentar ponerles las cosas lo más difíciles que podamos", ha abundado.

Además, ha apuntado que, en caso de que pudiera elegir, le gustaría intercambiarse la camiseta con Kylian Mbappé o con Jude Bellingham.