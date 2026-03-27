Talavera pospone la aprobación de su Zona de Bajas Emisiones para evaluar posibles defectos de tramitación

Mesa del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Talavera. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno municipal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha pospuesto este viernes la aprobación de su Ordenanza municipal reguladora de la Zona de Bajas Emisiones para evaluar posibles defectos de tramitación.

A pesar de que inicialmente el orden del día incorporaba la resolución de reclamaciones y la aprobación definitiva de la ordenanza, durante el debate del punto, el concejal del Grupo Municipal Socialista, Luis Enrique Hidalgo, ha apuntado que "no consta que se haya procedido al preceptivo trámite de información pública y audiencia de los ciudadanos por el plazo mínimo de 30 días" del expediente de ordenanza.

"Se ha saltado ese paso de esa redacción del proyecto de la Zona de Bajas Emisiones", ha apuntado, solicitando que se retire el punto, así "evitando posibles denuncias contra el Ayuntamiento de Talavera".

El alcalde, José Julián Gregorio, ha aceptado el aplazamiento para evaluar la seguridad jurídica de su aprobación. "Estamos entrando en un detalle que yo creo que sí que vamos a tener que ver con los servicios técnicos", ha planteado Gregorio.

De su lado, el portavoz del Grupo Municipal Vox y teniente de Alcalde, David Moreno, ha indicado que para su formación "no hay ningún problema". "No nos oponemos y tampoco cambia nada que se apruebe en este pleno o que se tenga que aprobar en el próximo pleno", ha indicado Moreno.

Previamente, había defendido el contenido de la ordenanza, especificando que se trata de una "una obligación impuesta por la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética" con un contenido que establece una Zona de Bajas Emisiones con limitaciones de tráfico dependientes de los niveles de contaminación.

RECLAMACIÓN DE INVERSIONES A LAS ADMINISTRACIONES

Por otra parte, el pleno municipal también ha aprobado, por unanimidad, una proposición de Grupo Municipal Vox para instar a la igualdad presupuestaria y el refuerzo de las inversiones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Toledo en Talavera.

El viceportavoz del Grupo Municipal Vox, Enrique Etayo, ha exigido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Macha que "deje de dar la espalda a Talavera y que la incluya, de una vez por todas, en sus planes regionales de inversión, con partidas claras para infraestructuras, patrimonio, promoción económica, turística y cultural".

Asimismo, ha exigido Diputación Provincial que "modifique sus Presupuestos de 2026 para igualar la asignación presupuestaria entre Talavera y Toledo en todos los conceptos, porque los talaveranos no son ciudadanos de segunda".

De su lado, la viceportavoz del Grupo Municipal Popular y del equipo de Gobierno, Gelen Delgado, ha destacado que Talavera "necesita y merece justicia territorial e inversiones proporcionales", subrayando que las reivindicaciones de la ciudad trascienden colores políticos y nacen de necesidades reales de desarrollo.

Por ello, ha reafirmado el apoyo a la moción, defendiendo que Talavera debe recibir tratamiento equitativo, inversiones reales y refuerzo institucional, para recuperar el peso territorial y el desarrollo económico que merece. "Talavera necesita igualdad, respeto y compromiso, y los intereses de la ciudad deben primar por encima de cualquier interés partidista".

El PSOE ha apoyado la iniciativa, aunque con un punto crítico, a través de la viceportavoz Flora Bellón, que ha señalado que su grupo ha presentado iniciativas similares, tras la publicación de los Presupuestos de la Diputación. Además ha apuntado que la moción se limita a "instar" mientras que otros alcaldes "son los que se llevan los millones a sus municipios". "Se trendrán que asegurar ustedes de que, además de instar, sus compañeros en la Diputación voten a favor de sus peticiones", ha señalado dirigiéndose al Ejecutivo municipal.

Además ha defendido que su grupo siempre ha defendido todas la iniciativas para reclamar recursos, inversiones y financiación a la Junta. "Nosotros aquí estamos para reclamar más inversiones, como hemos hecho todas y cada una de las veces que aquí han traído ustedes proposiciones para reclamar a la Junta de un montón de cuestiones de infraestructura, de sanidad, de educación, siempre hemos apoyado esas proposiciones, siempre", ha argumentado.

ACTUACIONES DE SEGURIDAD EN LA PRESA DE 'LA PORTIÑA'

También por unanimidad ha sido aprobada una iniciativa del Partido Popular para instar al Gobierno de España a habilitar financiación extraordinaria con cargo al Fondo de Contingencia para actuaciones de seguridad en la presa de la Portiña.

La viceportavoz del Grupo Municipal Popular y del equipo de Gobierno, Gelen Delgado, ha señalado que dicha propuesta responde a la reciente situación de emergencia vivida en la ciudad y a la antigüedad de la presa, destacando la necesidad "de actuar con previsión y responsabilidad para garantizar la seguridad de los vecinos".

Delgado ha señalado que esta moción es "seria, responsable y sobre todo, necesaria para la ciudad de Talavera", por lo que se solicita al Gobierno de España la financiación extraordinaria a través del Fondo de Contingencia para garantizar la seguridad de la presa de la Portiña.

Por su parte, el concejal del Grupo Municipal Vox en Talavera de la Reina, Gerardo Sánchez, ha defendido que "la presa de 'La Portiña' no es sólo una infraestructura más, es una pieza clave para el control del agua en Talavera, especialmente en todo lo que afecta a explotaciones agrícolas, caminos rurales y zonas cercanas al casco urbano".

Por ello, Sánchez ha subrayado que "las infraestructuras como esta presa necesitan mantenimiento, revisión técnica y, si hace falta, actuaciones estructurales".

En cuanto al Grupo Municipal Socialista, su portavoz, José Gutiérrez, ha subrayado que la titularidad del embalse es municipal, cuestionando el motivo por el que no se ha actuado ya.

A pesar de que ha apoyado la iniciativa para "hacer lo que debemos, solicitar ayudas", el edil del PSOE ha apuntado que la moción "es un fracaso" instando a que el Ejecutivo municipal "gobierne, ejecute".

RECHAZO AL MAPA DE RUIDOS Y OTRAS CUESTIONES

El pleno municipal también ha debatido una proposición del Grupo Municipal Socialista para la reactivación del mapa de ruido del Casco Antiguo de Talavera de la Reina y su plan de acción, rechazada por los votos contrarios de los grupos del PP y Vox.

El concejal del Grupo Socialista, José Antonio Carrillo, ha argumentado que el ruido no es solo una molestia, sino un problema de salud pública que afecta al descanso, bienestar y convivencia de los vecinos y vecinas de la zona, que ya señalaron la necesidad de actuar desde el Ayuntamiento de Talavera ante estos problemas.

Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Benedicto García, ha argumentado que las medidas recogidas en el plan de acción contra el ruido, ya están activas. "La moción que hoy nos trae el Grupo Socialista pretende situar el debate en el terreno de lo que hay que hacer cuando lo relevante es quién lo ha hecho y quién no ha hecho y ustedes durante cuatro años no han hecho nada", ha señalado.

Asimismo, ha sido rechazado una moción presentada por el PSOE en defensa del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, con los votos contrarios de los otros dos grupos.