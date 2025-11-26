Talavera de la Reina venderá cerámica físicamente en China en 2026 y pide "celeridad" para que el AVE esté en 2030

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha avanzado que en 2026 "será una realidad que la cerámica de Talavera tenga un espacio físico de venta en China, en la cuna de la cerámica china", y ha pedido "celeridad" para que el AVE esté en 2030.

Gregorio se ha pronunciado así en el Debate del Estado de la Ciudad, donde ha explicado que se van a enviar piezas de cerámica talaverana que se venderán "en un espacio de calidad cerámica", y que se va a establecer un contacto comercial directo de ceramistas de Talavera y clientes de China.

Ha referido igualmente a la repercusión "internacional" que va a tener la cerámica talaverana, ya que Jindezhen (China) "es conocida mundialmente y puede ser un puente para que se pueda vender en todo el mundo nuestra cerámica". Además, se hará de forma gratuita, gracias al convenio firmado con la cámara de comercio de Jindezhen.

Por otra parte, se ha referido al desarrollo del proyecto 'Talavera 25: Cinco siglos de maestría, un nuevo futuro', en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Talavera de la Reina, que contará con once nuevas esculturas cerámicas que se ubicarán en el segmento de la ribera del Tajo.

Serán once esculturas, tres de ellas de gran tamaño, en el tramo de la ribera ubicado entre dos puentes, el Puente Viejo y el Reina Sofía y la Isla de la Cerámica y piezas de cerámica que se expondrán de manera permanente en el Museo de la Central Hidroeléctrica. Además, se podrán contemplar al aire libre 16 piezas cerámicas que se ubicarán dentro de una sala expositiva dentro del Museo de Los Molinos, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Con respecto al Centro de Interpretación de la Cerámica, ha informado de que el expediente "sigue adelante y verá la luz en poco tiempo, no sin haber tenido que sortear varias dificultades".

AVE

De otro lado, se ha referido al AVE a Madrid para asegurar que estará en funcionamiento en 2030. "No lo digo yo, lo ha dicho el Ministerio de Transportes y está confirmado por Europa".

Al respecto, ha indicado que mantiene un contacto permanente con el Ministerio en relación al AVE, y ha reclamado "celeridad" en la ejecución de los trabajos de electrificación de las vías, que el Secretario de Estado se ha comprometido a que estén en el horizonte 2027-2028.

Sobre la plataforma logística intermodal con puerto seco y zona franca aduanera, ha dicho que aún está "esperando la respuesta de la Junta sobre si han dejado caducar la Declaración de Interés Regional del Plan de Singular Interés T&T Transporte y Tecnología en Talavera de la Reina".

Por otra parte, Gregorio ha confiado en que el Ministerio de Cultura "cumpla con los talaveranos y la restauración del puente viejo" y que no caiga en el olvido, recordando que el Ministerio ha valorado los daños y se encuentra elaborando el proyecto.

"CAMBIO RADICAL" DE LA CIUDAD

Igualmente, ha valorado el "cambio radical" que la ciudad va a dar gracias a los 17,7 millones de euros que va a recibir de fondos europeos, "un proyecto sólido de ciudad, tanto que ha sido avalado y premiado con la mayor inyección de fondos europeos conseguida hasta la historia", cifrada en casi 18 millones (17,7 millones de euros).

"Hemos hecho los deberes y Talavera verá un cambio radical gracias a los proyectos que han obtenido financiación europea (fondos EDIL) bajo el título 'Talavera Integral y Sostenible' y comenzaremos con ellos el próximo 2026".

En otro momento de su intervención, Gregorio se ha referido al tema de los cribados del cáncer de mama de Talavera, para pedir al presidente regional, Emiliano García-Page, que "cumpla" con la ciudad o por lo menos responda a la misiva que le envió para abordar esta cuestión.

Finalmente, ha asegurado que se siente "orgulloso" de la ciudad que le vio nacer "y que va cogiendo fuerza y va despegando como he demostrado con datos objetivos y reales", ha reseñado, subrayando que "el momento de Talavera es ahora, porque ahora es cuando estamos dando los pasos necesarios y estamos sentando las bases de una ciudad mejor y envidiable, y para eso necesitamos a todos".

Por eso, ha tendido su mano a todos "para sumarse al proyecto del cambio de Talavera, y que contempla una renovación de las infraestructuras, con la restauración de nuestro patrimonio para devolvérselo a los talaveranos, con una ciudad más verde, con mejores servicios, y con nuestra cerámica llenando nuestras calles para el disfrute de todos los talaveranos, mayores, adultos y niños".

VOX: TALAVERA "GRANDE OTRA VEZ"

Tras la intervención del alcalde, el portavoz del Grupo Municipal Vox y primer teniente de alcalde, David Moreno, ha asegurado que su formación "ha demostrado que, cuando se trabaja con rigor, valentía y compromiso, la ciudad avanza", ha afirmado, indicando que el balance de estos dos años demuestra que Talavera "no estaba condenada al estancamiento del PSOE, sino esperanzada en un gobierno con Vox que quisiera actuar".

Moreno ha anunciado proyectos "clave y de gran impacto" como el plan de regeneración urbana "que llegará a todos los barrios", mejora de las zonas verdes y parques, la construcción de nuevos espacios periurbanos que conectarán la zona urbana con el entorno natural, 12 rutas de senderismo y cicloturismo, rutas turísticas con 35 audio-guías que expliquen los monumentos de la ciudad y la apertura de nuevos puntos de interés turísticos.

También ha citado el ajardinamiento de nuevas zonas, la continuidad del plan de arbolado, la rehabilitación de la Casa de los Canónigos, la restauración de dos tramos de las murallas, la actualización del antiguo edificio de La Milagrosa como Centro de Atención Familiar, la instalación de nuevas 40 cámaras de vigilancia y seguridad, la creación de la Unidad de Policía de Barrio, mejoras en la iluminación y actuaciones en la Isla de los Molinos.

PSOE: DESGOBIERNO E INACCIÓN

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Enrique Hidalgo, ha afirmado que Gregorio "no está a la altura de lo que se espera de un alcalde de Talavera", una ciudad que, tras dos años de gobierno de PP y Vox, está "sumida en la descoordinación, el desgobierno y la inacción".

"Vino a cambiar Talavera y lo que vivimos es una ciudad sucia, abandonada y sumida en la incertidumbre sobre su futuro", ha destacado el socialista, precisando cómo las instalaciones deportivas y los parques infantiles "han sido los grandes olvidados del Gobierno local" y ha criticado que, aunque hay presupuesto disponible desde el año 2023, "PP y Vox no tienen previsto intervenir en los mismos hasta 2026, año preelectoral".

También ha criticado el edil que las calles de la ciudad "están abandonadas", y que la gestión del alcalde en materia de patrimonio ha sido un "fracaso", algo que "debería avergonzar a cualquier gobierno" porque "ha convertido el recinto amurallado en un recinto acordonado". Finalmente, Luis Enrique Hidalgo ha afirmado que desde el Grupo Socialista seguirán "trabajando porque amamos nuestra ciudad y no estamos dispuestos a verla en manos de un gobierno que o no sabe o no quiere gobernarla".