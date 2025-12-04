La talaverana Sandra Sánchez estrena plaza en Toledo: "Es la mejor karateca de la historia"

Homenaje a la bicampeona mundial de kárate, Sandra Sánchez. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Toledo ha rendido homenaje este jueves a la "mejor karateca de la historia", la talaverana Sandra Sánchez, con la inauguración de una plaza con su nombre y un mural frente al Pabellón Deportivo Gonzalo Pérez de Vargas.

Sandra Sánchez ha expresado su emoción y gratitud ante este reconocimiento, recordando los sacrificios y las veces que ha vuelto a levantarse tras una caída para cumplir sus sueños, agradeciendo también el apoyo de su familia, sus padres, su entrenador y todos los que la han acompañado en su carrera.

Según informa el Consistorio, Sánchez ha rememorado también su vínculo con Toledo, donde estudió la carrera y ha continuado entrenando durante esos años.

"Me pasan tantas cosas bonitas en esta ciudad, que siento que debo devolver todo lo que estáis haciendo por mí", ha dicho la olímpica, que se ha comprometido con la ciudad, y volver "para hacer un kata en la plaza Sandra Sánchez y compartir karate con todos vosotros".

Ha destacado además la importancia de que Toledo sea Ciudad Europea del Deporte. "Significa plantar semillas para que se siga haciendo deporte a largo plazo, dar visibilidad a deportistas y crear referentes para nuevas generaciones". A

Asimismo, ha indicado que su historia, haber llegado a los Juegos Olímpicos con 38 años, debe servir para animar tanto a niños como a adultos a iniciarse o regresar a la actividad física.

"Si mi ejemplo sirve para dar un empujón de motivación a alguien para salir hoy a practicar deporte, ojalá pueda seguir transmitiendo la energía que siento cuando hago karate", ha concluido.

Mientras, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha valorado el año "tan especial" que está viviendo la ciudad en materia deportiva "que npermite realizar actos tan emotivos e importantes como el de hoy".

Durante su intervención, el primer edil ha destacado que este reconocimiento se enmarca en un año histórico para la ciudad, en el que Toledo "no solo ha promocionado la actividad física, el deporte y los hábitos de vida saludables, sino que también ha querido poner en valor a aquellas personas que son un ejemplo mundial".

"Fomentar el deporte es una de las mejores cosas que podemos hacer desde los ayuntamientos, porque con ello hacemos mejores personas y, sin lugar a dudas, mejores ciudades", ha dicho.

De esta forma, el alcalde ha recordado que este 2025 los usuarios del Patronato Deportivo Municipal "han batido todos los récords, alcanzando los 8.200 usuarios, gracias al Plan de Inversión en Instalaciones Deportivas que está mejorando equipamientos en toda la ciudad".

Eso sí, ha reconocido que "queda mucho trabajo por hacer", pero ha insistido en que el objetivo de Toledo no es solo celebrar lo conseguido, sino "seguir dando ejemplo".

Por ello, ha valorado la presencia de Sandra Sánchez en Toledo, destacando su trayectoria, un oro olímpico, dos campeonatos del mundo y una "infinidad de medallas, trofeos y éxitos internacionales". Por su parte,