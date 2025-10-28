La tarjeta 'Imprescindibles' permitirá conocer los puntos turísticos de Albacete en tres idiomas

ALBACETE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Turismo de Albacete, Rosa González de la Aleja, ha avanzado la puesta en marcha de una herramienta más para dar a conocer la ciudad como es la tarjeta 'Imprescindibles', un recurso gratuito que permite al visitante conocer los recursos turísticos de nuestra en español, inglés y francés, a través del código QR con el que cuenta.

Esta iniciativa ve la luz de la mano de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, APEHT, tal y como han informado durante la rueda de prensa ofrecida junto a Francisco Martínez Ivars, vocal de la junta directiva de la APEHT.

Rosa González de la Aleja ha señalado que esta tarjeta muestra las características más destacadas de la Plaza del Altozano y su refugio antiaéreo, el Pasaje Lodares o la Catedral, así como edificios más emblemáticos de la calle Ancha, la principal arteria comercial, como el del Colegio Notarial, la Casa Cabot o el Chalet Fontecha.

Además, la concejala ha explicado que esta tarjeta muestra los principales espacios verdes de la ciudad (el Parque Abelardo Sánchez, el Parque Lineal o el Jardín Botánico), los grandes atractivos que ofrece la Feria en honor a la Patrona de la ciudad, la Virgen de Los Llanos, así como el Centro de Interpretación del Agua y los principales museos con los que contamos: el de la Cuchillería, el Municipal, el Arqueológico y el del Niño, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Rosa González de la Aleja ha destacado el apartado de ocio y gastronomía con el que cuenta esta tarjeta, donde se incluye el Festival de las Antorchas, así como las diferentes jornadas gastronómicas que se realizan a lo largo del todo el año de la mano de la APEHT, con un guiño a platos típicos.

La concejala ha señalado que estas tarjetas están ya disponibles en la Oficina de Turismo de la Plaza del Altozano y además se distribuirán entre los participantes a diferentes congresos o eventos para promocionar turísticamente nuestra ciudad entre aquellas personas que nos visiten.

Por su parte, Francisco Martínez Ivars ha asegurado que es una tarjeta muy útil para dar a conocer los grandes atractivos turísticos de Albacete, poniendo en valor el hecho de que esté en tres idiomas para poder potenciar de este modo el turismo internacional.

En opinión de Francisco Martínez Ivars, para situar a Albacete en el mapa turístico "son necesarios pequeños pero importantes pasos" como por ejemplo la creación de la tarjeta 'Imprescindibles'.