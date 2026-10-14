El Teatro Municipal de Almagro acoge del 20 al 24 de octubre la 40ª edición del Encuentro de Poesía Española

Cartel de la 40ª edición del Encuentro de Poesía Española de Almagro. - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Municipal de Almagro será el escenario del 20 al 24 de octubre la 40ª Edición del Encuentro de Poesía Española de Almagro. Una edición con aniversario que presentará, como novedad, eventos dirigidos a estudiantes de secundaria.

Durante la presentación, la vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real, María Jesús Pelayo, ha destacado el valor de una iniciativa que ha sabido mantener su identidad a lo largo de cuatro décadas y evolucionar para conectar tanto con las distintas formas de expresión artística como con las nuevas generaciones, según ha informado la propia Institución provincial por nota de prensa.

"Llegar a la 40ª edición de este Encuentro es una buena muestra de la importancia de dar continuidad a los proyectos culturales que forman parte de la identidad de nuestra provincia. Queremos que la poesía siga teniendo un espacio propio y que cada vez más personas puedan disfrutarla", ha señalado la vicepresidenta primera.

La programación de esta edición busca reflejar una concepción abierta de la poesía, que trasciende el recital tradicional para establecer un diálogo con otras disciplinas.

La presencia de escritores, músicos e intérpretes de diferentes estilos permitirá descubrir la riqueza del lenguaje poético a través de experiencias escénicas que conectan la creación literaria con la tradición musical, las raíces populares y las expresiones contemporáneas.

Una de las principales novedades de esta 40ª edición es la incorporación de una propuesta específica para estudiantes de Educación Secundaria, que se suma a la continuidad de las actividades destinadas al público infantil, cuya acogida en anteriores ediciones ha puesto de manifiesto el interés de acercar la poesía a los más pequeños.

Pelayo ha subrayado la importancia de esta vertiente educativa como una de las líneas de trabajo que la Diputación pretende seguir impulsando.

"La poesía también se descubre escuchando música, a través del flamenco o compartiendo una experiencia en el teatro. Por eso nos parece especialmente importante acercar este Encuentro a los niños y a los jóvenes, para despertar su curiosidad y su interés por la lectura y la creación", ha indicado.

El narrador y escritor Aldo Méndez protagonizará el próximo 22 de octubre la propuesta 'Más que palabras', dirigida a estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.

La actividad acercará a los jóvenes al Romanticismo y a figuras fundamentales de la literatura española, como Gustavo Adolfo Bécquer y José Zorrilla, con especial atención a su obra *Don Juan Tenorio*.

Se han previsto dos sesiones, a las 10.00 y a las 11.15 horas, en las que participarán, respectivamente, 61 alumnos del IES Antonio Calvín y 68 del IES Clavero Fernández de Córdoba, ambos de Almagro.

En total, 129 estudiantes tendrán la oportunidad de aproximarse a la literatura desde una perspectiva participativa y adaptada a su edad.

La programación educativa continuará el viernes 23 de octubre, a las 12.00 horas, con el regreso de Veleta Roja y su propuesta 'Cantar y contar todo es empezar', destinada al alumnado de segundo y tercero de Educación Primaria de los colegios Diego de Almagro, Miguel de Cervantes Saavedra y Paseo Viejo de La Florida.

La recuperación de esta actividad, tras la buena respuesta obtenida en la edición anterior, refuerza la apuesta por fomentar el contacto con la literatura y la expresión artística desde las primeras etapas educativas.

Poesía, música y tradición El Encuentro comenzará el martes 20 de octubre, a las 20.00 horas, con un recital poético-musical de Aurora Luque, una de las voces destacadas de la poesía española contemporánea, que estará acompañada por José Corrales Díaz-Pavón y el Dúo Belcorde.

La participación de Corrales Díaz-Pavón, colaborador de la Biblioteca de Autores Manchegos de la Diputación, aporta además una vinculación directa con la actividad literaria que promueve la institución provincial.

El miércoles 21, también a las 20.00 horas, El Naán Dúo ofrecerá 'La desaparición de las luciérnagas', una propuesta que explora la relación entre poesía, memoria y tradición oral a través de sonidos de raíz.

Su presencia incorpora al Encuentro una mirada hacia la cultura popular y el patrimonio inmaterial, con especial atención a las formas de expresión vinculadas al mundo rural.

La Banda de Música de Almagro asumirá el protagonismo de la jornada del jueves 22, a las 20.30 horas, con '¿Qué nos canta la Zarzuela?', un espectáculo poético-musical que recupera la riqueza de este género y pone en valor la participación de una formación profundamente vinculada a la vida cultural de la localidad.

El viernes 23, a las 20.30 horas, será el turno del cantaor Gregorio Moya, natural de Argamasilla de Alba, que ofrecerá 'La poesía del flamenco'.

Ganador de la prestigiosa Lámpara Minera en el Festival Internacional del Cante de las Minas de 2025, Moya representa la conexión entre el talento artístico de la provincia y una de las manifestaciones musicales más estrechamente relacionadas con la expresión poética.

La programación concluirá el sábado 24 de octubre, a las 20.30 horas, con un concierto acústico de Anni B Sweet, cuya propuesta musical aportará una perspectiva contemporánea a la clausura del Encuentro y ampliará su atractivo para públicos con diferentes sensibilidades e intereses culturales.