Teatro de Rojas presenta su temporada de Otoño con más de 40 propuestas y apostando por calidad y diversidad de géneros

Presentación de la Temporada de Otoño del Teatro de Rojas de Toledo. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, ha presentado junto al director del Teatro de Rojas, Paco Plaza, la nueva temporada de otoño con una programación, ha destacado la concejal, "que apuesta por la calidad, la diversidad y la variedad de géneros y públicos con más de 40 propuestas que se estructuran en cinco grandes bloques".

En este sentido, junto a los artistas toledanos Lola Baldrich y Kike Calzada, Ana Pérez ha destacado que "el Teatro de Rojas vuelve a demostrar esta temporada que Toledo cuenta con un espacio escénico de primer nivel, capaz de reunir a grandes nombres de la escena nacional e internacional y, al mismo tiempo, de ofrecer oportunidades al talento de nuestra ciudad", según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Asimismo, ha señalado que la programación "mantiene el compromiso del Ayuntamiento de Toledo con una cultura accesible, diversa y para todos los públicos, desde los espectadores más pequeños hasta los amantes del teatro clásico, la danza, la ópera, la zarzuela o la música".

Mientras, el director del Teatro de Rojas, Paco Plaza, ha señalado la necesidad de poner el acento en los abonos por las ventajas que presentan, "ya que tienes garantizada tu plaza en los espectáculos y los precios son muy asequibles". En esta línea, ha afirmado, "es muy difícil ver un espectáculo lírico por 20 o 22 euros, una gran ópera o una zarzuela".

El Abono A de la Muestra, que incluye los abonos B y C, tendrá un precio de 144 euros para 12 espectáculos, mientras que los abonos B y C, de seis espectáculos cada uno, tendrán un precio de 90 euros. La venta de abonos será del 10 al 16 de septiembre y las localidades individuales estarán disponibles a partir del 17 de septiembre.

Por su parte, la directora, actriz y profesora Lola Baldrich ha manifestado "que es un honor abrir temporada el próximo 3 de octubre en el Rojas, el teatro de mi ciudad, con la obra La Libertad Pretendo que habla sobre la libertad del ser humano, en concreto de la mujer, y de cómo buscarla si a través de la venganza o a través del conocimiento y, por ende, del amor".

Un orgullo que también comparte el músico toledano Kike Calzada, que actuará con su banda el próximo 27 de enero en la presentación de su nuevo disco 'La Pedida'.

XXXIV MUESTRA 'TOLEDO SIGLO DE ORO'

Uno de los grandes ejes de la temporada será la 34 edición de la Muestra de Teatro Clásico 'Toledo Siglo de Oro', que reunirá 15 títulos con algunas de las propuestas más destacadas del panorama teatral español y combinará espectáculos de sala, propuestas itinerantes y programación dirigida al público escolar.

La muestra comenzará el 3 de octubre con 'La libertad pretendo', con dramaturgia, interpretación y dirección de Lola Baldrich, y concluirá en enero de 2027 con 'Fuenteovejuna', dentro de las campañas destinadas a los centros educativos.

La programación incorpora además como novedad las 'Cabinas Literarias', una propuesta que instalará tres cabinas telefónicas inglesas en las que se podrán escuchar poemas de Federico García Lorca, Gloria Fuertes, Antonio Machado o Emily Dickinson, entre otros.

Ana Pérez ha puesto en valor esta iniciativa porque "acerca la literatura y la poesía al público de una manera diferente, convirtiendo el espacio urbano en un lugar de encuentro con la cultura y demostrando que las artes escénicas y la literatura pueden sorprendernos también fuera de los formatos tradicionales".

OCHO ESPECTÁCULOS EN EL XX CICLO INTERNACIONAL DE DANZA

La programación de danza celebrará su 20 aniversario con ocho espectáculos protagonizados por algunas de las compañías más prestigiosas del ámbito nacional e internacional.

El ciclo incluye 'Carmen', del Ballet de Antonio Gades; 'Creaviva', de la compañía de Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza 2023; 'El Cascanueces' y 'El Lago de los Cisnes', del Ballet Clásico Internacional; y 'Romeo y Julieta', de Worldwide Ballet Theatre, entre otros.

El Abono A tendrá un precio de 112 euros para los ocho espectáculos, mientras que los abonos B y C, con cuatro espectáculos cada uno, tendrán un coste de 68 euros.

La venta de abonos se desarrollará del 17 al 30 de septiembre y las localidades individuales podrán adquirirse a partir del 1 de octubre.

ÓPERA Y ZARZUELA PROTAGONIZAN EL CICLO LÍRICO

El Ciclo Lírico estará compuesto por cuatro espectáculos que acercarán al escenario del Rojas algunas de las grandes obras de la ópera y la zarzuela.

La programación incluye 'La verbena de la Paloma', de Tomás Bretón; 'Marina', con música de Emilio Arrieta; y 'La tabernera del puerto', con música de Pablo Sorozábal.

El precio del Abono Lírico, para los cuatro espectáculos, será de 80 euros. Los abonos estarán a la venta del 17 al 30 de septiembre, mientras que las localidades individuales estarán disponibles desde el 1 de octubre.

TEATRO Y DANZA PARA TODA LA FAMILIA

Los más pequeños tendrán también un espacio destacado en la programación con el Ciclo de Teatro y Danza en Familia, compuesto por siete propuestas, cinco de ellas incluidas en el abono. Entre los títulos se encuentran el musical inclusivo 'La Bella Durmiente', 'La casita de chocolate' o 'La reina pirata', entre otros.

El abono para los cinco espectáculos incluidos tendrá un precio de 30 euros y podrá adquirirse del 10 al 23 de septiembre. La venta individual comenzará el 24 de septiembre.

La concejala de Cultura y Patrimonio ha subrayado especialmente "la importancia de que las familias encuentren en el Teatro de Rojas un espacio de ocio, aprendizaje y disfrute compartido", al tiempo que ha defendido "la necesidad de seguir generando nuevos públicos desde edades tempranas".

TEATRO, MÚSICA Y TALENTO TOLEDANO COMPLETAN LA TEMPORADA

La programación fuera de ciclos incorpora también una amplia representación de teatro, con títulos como 'Trash!', de Yllana Producciones; 'Poncia', con Lolita Flores; o 'Esencia', dirigida por Eduardo Vasco e interpretada por Juan Echanove y Joaquín Climent, entre otras.

En el apartado musical, el Teatro de Rojas acogerá los tradicionales Conciertos Extraordinarios de Navidad y Año Nuevo, además de las actuaciones de Kiko Veneno, el Orfeón Tres Culturas y Spark The Classical Band.

La temporada contará con una destacada presencia de músicos toledanos con Ethnos Atramo, que presentará Antología imaginaria en la Sala El Cafetín; Kike Calzada, que llegará al Rojas con su nuevo trabajo discográfico 'La pedida', junto a la Tie Band; y el cantautor Carlos Ávila, que presentará su disco 'Quien la probó lo sabe'.

Por último, Ana Pérez ha resaltado "la importancia de que el Teatro de Rojas siga siendo un teatro de la ciudad y para la ciudad, apoyando a nuestros artistas y creadores".

Por ello, ha animado a los toledanos a participar en esta cita que nos permite reconocer el trabajo, el talento y la excelencia de quienes hacen posible que el teatro siga vivo".

Con esta nueva temporada, el Teatro de Rojas reafirma su posición como uno de los principales espacios culturales de Toledo y de Castilla-La Mancha, con una programación que combina los grandes clásicos con propuestas contemporáneas, danza, lírica, música, espectáculos familiares y el apoyo al talento local.