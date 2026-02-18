Los técnicos del CSN, en el Hospital de Cuenca para dar el visto bueno definitivo a la unidad de radioterapia

Hospital Universitario de Cuenca. - CUENCA EN MARCHA

CUENCA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López, ha informado en sus redes sociales de que este 18 de febrero los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se encuentran en el Hospital Universitario de Cuenca realizando la última revisión a la unidad de radioterapia oncológica para verificar que todo lo instalado cumple exactamente con los requisitos exigidos.

"Superado este paso final, podremos comenzar los tratamientos de radioterapia en el Hospital Universitario de Cuenca", ha anunciado López.

De hecho, el próximo 23 de febrero están programados los primeros pacientes para la realización del TC de planificación, paso previo al inicio de sus sesiones de radioterapia.

"Este avance supone un cambio histórico: los pacientes de la provincia podrán recibir su tratamiento en su propio hospital, dentro del sistema público, evitando desplazamientos a otras áreas sanitarias y sin depender de decisiones empresariales externas, como ocurrió en el pasado", celebra López.

"A la espera del resultado de esta visita, no quiero dejar de dar las gracias a todos los profesionales y equipos que han trabajado para que este servicio sea por fin una realidad", concluye la delegada.