Técnicos tendrán que actuar en la torre caída del castillo de Escalona y en otras dos, una de ellas la de las Cigüeñas

Cascotes del castillo de Escalona tras el derrumbe de la torre. - PP ESCALONA

TOLEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos tendrán que actuar en la torre albarrana del castillo de la localidad de Escalona (Toledo), que se derrumbó este sábado, y en otras dos de estas estrucutras: una situada en el interior de la fortaleza y otra conocida como la 'Torre de las Cigüeñas' o 'Torre Cilíndrica'.

Así lo ha confirmado la viceconsejera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo, preguntada al respecto en la rueda de prensa para presentar el concierto con Lira del Cielo en la Catedral Primada.

"El pasado sábado nos dimos un buen susto en Escalona con esa caída de la torre", ha señalado Olmedo, quien ha explicado que la torre caída --un añadido que data del siglo XIV o del siglo XV-- estaba asentada sobre un inicio de un torreón del siglo XI.

El mismo domingo, ha recordado, estuvieron los técnicos de la Viceconsejería de Cultura apoyados por los técnicos de la Delegación provincial, junto con el arquitecto del propio Ayuntamiento de Escalona, que hicieron una primera revisión.

"El lunes volvieron a ir ya con arqueólogos y demás técnicos para poder hacer un buen informe. Ahora mismo se está elaborando el informe, pero les adelanto que va a haber que actuar", aunque primero, ha dicho, "hay que hacer una limpieza".

De este modo, la viceconsejera ha informado de que hay que consolidar la base árabe de la torre que se ha caído "para que no tengamos más problemas".

También se va actuar en otra torre que está en la zona del interior, que presenta "una fisura importante" y que los técnicos tendrán que decidir "cómo sujetarla y qué hacer con ella".

Y luego, ha añadido, habría que actuar también en una tercera torre, que en este caso es circular, que es la torre que llaman de las Cigüeñas. Ha especificado que, en este caso, "la actuación no sería sobre la torre, sino sobre una oquedad que ha aparecido en la muralla sobre la que se sustenta".

"Eso es, en un principio, lo que de manera rápida los técnicos nos han comunicado tanto al Ayuntamiento como a la Viceconsejería", y, ahora mismo, las administraciones están a la espera de este informe definitivo para empezar a plantear ya cuál va a ser el cronograma de las diferentes actuaciones que se van a hacer.

"Entre todos tendremos que buscar una solución para ese castillo que el Ayuntamiento, con muy buena voluntad, adquirió hace unos 18 meses para devolverlo al municipio y para buscar un proyecto que consiga que se mantenga de pie, porque todo aquel patrimonio al que no se le da un uso al final acaba destruyéndose", ha zanjado Olmedo.