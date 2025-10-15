La tecnología como aliada contra el reto demográfico, herramienta defendida por C-LM en la Semana de las Regiones

Morejudo explica en Bruselas los avances conseguidos por la Agencia de Transformación Digital de C-LM - EUROPA PRESS

La Agencia de Transformación Digital de C-LM expone en Bruselas su trabajo, articulado a través de 600 empleados

BRUSELAS/TOLEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la tecnología como una herramienta fundamental para hacer frente al reto demográfico; poniendo especial énfasis en el esfuerzo extraordinario que se está haciendo en una comunidad autónoma tan extensa y con tanta dispersión poblacional como ésta.

Así lo ha puesto de manifiesto el director gerente de la Agencia de Transformación Digital, Juan Ángel Morejudo, durante sendas reuniones que ha mantenido estos días en diferentes instituciones de Bruselas, coincidiendo con la 32ª Semana Europea de las Regiones, con el eurodiputado del Parlamento Europeo José Cepeda y con el consejero de Transformación Digital de la Representación Permanente de España ante la UE (REPER), Miguel Valle.

"La digitalización está siendo una de las principales palancas que está permitiendo al Gobierno regional avanzar hacia una mayor cohesión territorial en nuestra región, tanto en términos de igualdad de oportunidades como en competitividad de nuestra economía", ha explicado Morejudo.

Así, se ha referido a la Agencia de Transformación Digital como ente que tiene entre sus cometidos contribuir a reforzar la accesibilidad de la atención sanitaria en el medio rural; para ello se han puesto en marcha o se está trabajando en iniciativas como la telemedicina, la receta electrónica o la historia clínica electrónica.

Por eso, el Gobierno regional tiene en su hoja de ruta "impulsar la innovación del ecosistema digital" en todo el espectro sanitario público de la Comunidad Autónoma.

En el ámbito de la Educación, Morejudo ha recordado cómo se ha desplegado la conectividad digital en centros educativos en centros rurales, así como se está dotando de nuevas herramientas al profesorado y alumnado para reducir la brecha digital entre zonas rurales y urbanas.

Igualmente se trabaja con el Gemelo Digital para luchar contra la despoblación a través de la reproducción virtual de sistemas demográficos y procesos poblacionales que ofrece. De este modo se obtiene una información vital para conseguir una radiografía real que facilite la detección de zonas con carencias, la identificación de núcleos con condiciones favorables o el diseño de propuestas de optimización.

AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

En definitiva, se trata de "poner la tecnología y la innovación al servicio de la ciudadanía", ha resumido Morejudo. Para abordar este asunto, ha recordado que hace un año y medio se creó la Agencia de Transformación Digital de la región con el objetivo de aglutinar todos los recursos técnicos y humanos, con más de 600 trabajadores, a través de este "músculo" enfocado a canalizar la transformación digital.

Esta Agencia, ha explicado a sus interlocutores, tiene como objetivo avanzar hacia una administración totalmente digitalizada y más proactiva, con servicios más personalizados, reforzando el área de ciberseguridad, incluyendo tecnologías emergentes como la IA, consolidando las infraestructuras tecnológicas y convertir la innovación en herramienta eficaz para hacer frente al reto demográfico.

En lo que respecta a la prestación de los servicios públicos, se trata de "mejorar la eficiencia, transparencia y accesibilidad", ha continuado. De este modo, se crean entornos donde las nuevas tecnologías se convierten en fuente de conocimiento que genera empleo cualificado y retiene talento.