Telefónica abrirá un Centro de Talento y Tecnología en Toledo destinado a grandes proyectos de transformación digital

El presidente regional, Emiliano García-Page y el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, mantienen un encuentro. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mantenido este miércoles un encuentro con el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, para reafirmar su compromiso conjunto para impulsar la innovación, el talento y la transformación digital en la región.

En el marco de este encuentro, que ha tenido lugar el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional, Telefónica ha anunciado la creación de un Centro de Talento y Tecnología en Castilla-La Mancha, que abrirá sus puertas en los próximos meses y se ubicará en la ciudad de Toledo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El nuevo centro estará dedicado al desarrollo de aplicaciones y soluciones tecnológicas para grandes proyectos de transformación digital, con un enfoque en casos de uso 5G para emergencias, además del desarrollo de otros proyectos en ámbitos como la sanidad (imágenes radiológicas) y los drones.

El centro comenzará su actividad con un equipo inicial de profesionales altamente cualificados al que Telefónica prevé incorporar progresivamente talento joven mediante programas de prácticas y colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha.