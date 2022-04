Teletrabajo, nuevas tecnologías o energías renovables, objetivos que centran el libro de Cooperativas Agro-alimentarias

TOLEDO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha se ha marcado como objetivo fomentar el teletrabajo, la utilización de las nuevas tecnologías y la utilización de energías renovables, como principales acciones para cumplir

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Así queda reflejado en el libro editado por Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, bajo el título 'Los ODS en la estrategia corporativa de Cooperativas Agro-Alimentarias Castilla-La Mancha: 120 acciones para mejorar el mundo' ha presentado los compromisos de la entidad en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este martes en rueda de prensa el director general de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, ha subrayado junto a la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Ana María Carmona, que el principal fin de esta publicación es mostrar a la sociedad como esta organización está contribuyendo de forma "activa" en el cumplimiento de los 17 ODS.

Del mismo modo, Del Real ha explicado que en esta publicación también han puesto de manifiesto como ayudan a las cooperativas que conforman la organización a cumplir esos ODS, con actividades centradas en los recursos disponibles, en el uso eficiente del agua, en acciones de igualdad, así como en alianzas con otros agentes sociales para poder desarrollar mejor el trabajo que llevan a cabo.

"Esta publicación recoge 120 acciones que contribuyen y visibilizan como estamos ayudando a la consecución de estos ODS", ha manifestado el director general de cooperativas Agro-alimentarias de la región, recalcando que la entidad se ha propuesto que el siguiente paso sea ayudar a las cooperativas que la conforman individualmente, para que en sus memorias anuales puedan mostrar a su ciudad como han contribuido con sus actividades empresariales en el cumplimiento de los ODS.

UN TRABAJO QUE NO SE QUEDA AQUÍ

Según ha añadido Del Real, esta iniciativa "no es una acción puntual, no es un trabajo que se quede aquí", es el comienzo de una actividad que pretenden que perdure en el tiempo, ya que el cumplimiento de la Agenda 2030 "no acaba en un año". Así, ha remarcado que otros de sus fines es provocar "un cambio de cultura de empresas" para que se colabore de una forma más clara en los puntos en los que la contribución pase más "inadvertida".

El responsable de la entidad ha recordado que en el año 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 y, con ella, los 17 ODS y 169 metas. "Una agenda y compromisos de sostenibilidad que la mayor parte de los países del mundo han suscrito, entre ellos España", ha resaltado.

En este sentido, ha acentuado que dentro de los ODS hay tres grandes pilares sobre los que pivotan todos estos objetivos, entre ellos, el de lograr la igualdad de todas las personas, conseguir un planeta más sostenible desde un punto de vista de cambio climático y, por último, asegurar la prosperidad de las próximas generaciones.

Por todo ello, ha asegurado que el cumplimiento de estos tres grandes objetivos y de los 17 ODS es responsabilidad de "todos, de toda la sociedad, de los gobiernos, de las empresas y de cualquier persona a nivel particular".

SECTOR AGROALIMENTARIO, DE LOS MÁS GRANDES DEL MUNDO

Respecto al sector agroalimentario, el director general ha destacado que es uno de los sectores "más grandes en el mundo" para hablar de sostenibilidad, ya que cubre una de las necesidades más básicas como es la alimentación. Además, ha señalado que, dentro de este sector, el movimiento cooperativo es el movimiento empresarial "más importante" que existe en cuanto a la producción de alimentos a nivel mundial, europeo, nacional y regional.

Asimismo, ha afirmado que las cooperativas también son una palanca "clave" para la sostenibilidad del medio rural, ya que generan valores y riqueza en este entorno y, además, producen empleo.

"Somos ejemplo de sostenibilidad social porque ayudamos a fijar la población en el medio rural, a luchar contra la despoblación, favorecemos la inclusión de colectivos vulnerables, damos visibilidad a la mujer en el medio rural, favorecemos el emprendimiento de los jóvenes y lo hacemos con unos valores y principios de empresas que no todas tienen, en el que los propios socios y agricultores toman sus decisiones y deciden como quieren que sus empresas funcionen", ha remarcado el responsable de la entidad.

De igual modo, ha recalcado que también son ejemplo de sostenibilidad medioambiental, ya que se ocupan del mantenimiento de los ecosistemas y de la diversidad de los cultivos de la región gracias a su actividad agraria. "Somos ejemplos de economía circular en la reutilización de nuestros residuos, restos de poda, generando biomasa y fomentando la utilización de energías verdes, porque somos los mayores valedores del medio ambiente", ha concluido.

"TODOS SUMAMOS" EN EL COMPROMISO DE LA AGENDA 2030

Por su parte, la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, ha indicado que hablar de acuerdos y alianzas, así como de "futuro y esperanza" en estos tiempos postpandémicos y de guerra adquiere un significado "especial". "Con el compromiso de esta agenda debemos estar administraciones, empresas, cooperativas, personas individuales y centros educativos, porque todos sumamos", ha añadido.

Carmona ha recordado otra fecha simbólica, aparte de la de septiembre de 2015 cuando se aprobó la Agenda 2030, como es la del 22 de junio de 2021, cuando el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó la estrategia de esta Agenda en la región. "Un documento en el que se visibiliza, sensibiliza y se trasmite la importancia del cumplimiento de los ODS en las tres dimensiones, la social, la ambiental y la económica", ha añadido.

Así, Carmona ha comunicado que esta estrategia regional, coordinada desde la Dirección General de la Agenda 2030 y la Consejería de Consumo de Desarrollo Sostenible, cuenta con cuatro ejes estratégicos y 31 líneas de acotación.

SECTOR RELEVANTE PARA CONSEGUIR LOS ODS

En esta línea, se ha referido al sector agroalimentario como un sector que está compuesto por una amplia red de agricultores y empresas que suministran gran parte de los alimentos que consume la sociedad. Según ha destacado Carmona, este sector es uno de los mas relevantes para conseguir los ODS, no solo por su producción sino por su implementación, que no solo debe garantizar el acceso a los alimentos sino también gestionarlos adecuadamente, promoviendo dietas equilibradas y variadas y generando beneficios económicos y sociales.

Por otro lado, la directora general ha añadido, respecto al libro publicado sobre los ODS, que crea conciencia, establece alianzas y determina la importancia de los ODS en sector agroalimentario. "Se trata de integrar, incorporar, informar y difundir los ODS", ha descifrado.