Las temperaturas serán más frescas en C-LM este fin de año y en año nuevo tras un 2025 de los más cálidos en 65 años

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas serán más frescas en Castilla-La Mancha en los días finales del año, un factor que se mantendrá los primeros días del 2026 tras un año 2025 que ha sido de los más cálidos en la Comunidad Autónoma en 65 años.

Así lo han puesto de manifiesto en rueda de prensa la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, junto al delegado territorial de la Aemet, Luis María Bañón.

Bañon ha hecho un resumen meteorológico del 2025 para indicar que, mes por mes, se mantiene la "anomalía" respecto a la temperatura media normal para la región en cada uno de ellos. "Las anomalías han sido positivas en todos los meses y llama la atención que junio fue el mes más cálido de toda la serie histórica y agosto fue el segundo más cálido, mientras que solo marzo tuvo un carácter muy frío".

En este sentido, y a la espera de que acabe el mes de diciembre, el delegado territorial de la Aemet en Castilla-La Mancha ha afirmado que el año 2025 que está a punto de concluir ha sido el cuarto o quinto año más caluroso de los últimos, al menos, 65 años.

En cuanto a las precipitaciones, ha apuntado que tan solo en marzo fue "muy generoso" en lluvias pero que en el resto de meses estuvieron "muy en torno a lo normal o menos de lo normal", por lo que ha dicho que este año ha sido de "un carácter en general bastante normal".

Respecto a los últimos días del año y los primeros del 2026, Bañón ha apuntado que la tendencia es que se prevén bajadas de temperaturas para las próximas semanas porque el anticiclón se va a situar en las islas británicas, muy al norte de Europa, por lo que se va a bombear aire fresco del norte.

"Eso va a hacer que vayamos a tener un final de año y comienzos de enero con temperaturas en general por debajo de lo que es habitual, con algunas nevadas en cuanto pasen los frentes a partir del comienzo de la semana que viene y en zonas altas", ha sostenido.

RESUMEN DEL OTOÑO

De su lado, Tolón ha realizado un balance del comportamiento meteorológico del otoño en 2025, "que nos indica que en Castilla-La Mancha ha sido muy cálido y con una temperatura media de 15,6 grados, lo que supone una anomalía de +1,2 grados".

Ha recalcado que el otoño de 2025, "en el ránking de registros térmicos, ocupa el puesto número 8 entre los más cálidos desde 1960; es decir, el octavo otoño más cálido de, al menos, los últimos 65 años. Y por meses, considerando los registros anteriores, septiembre fue un mes muy cálido, octubre fue también muy cálido y noviembre ha tenido un comportamiento normal".

Respecto a la lluvia, "en el cómputo global ha sido un otoño considerado muy seco, con una precipitación media de 100,7 litros por metro cuadrado, lo que supone un 69% respecto de la precipitación media en el periodo de referencia".

Ha destacado las precipitaciones registradas en Fuencaliente (Ciudad Real), con un acumulado de 263 litros por metro cuadrado. En el otro extremo, en varias estaciones de la provincia de Albacete no se ha llegado a los 50 litros/metro cuadrado.

La delegada del Gobierno también ha hecho referencia a la nieve, "que ha hecho acto de presencia este otoño, siendo significativas las aportaciones registradas en zonas altas de la provincia de Guadalajara los días 19 y 20 de noviembre".

Milagros Tolón ha ofrecido otro dato curioso: "Durante el trimestre se registraron en la región 4.330 rayos, siendo el 5 de noviembre el de mayor actividad tormentosa, con 1.006 rayos registrados".

En definitiva, recalcaba la delegada del Gobierno, "en Castilla-La Mancha hemos tenido un otoño muy cálido en cuanto a las temperaturas, con una media de 15,6 grados, y de carácter muy seco en cuanto a las precipitaciones pluviométricas. Además, a la espera de los datos definitivos de diciembre, 2025 será normal en lo pluviométrico y tendrá un carácter térmico entre cálido y extremadamente cálido, con una temperatura media anual que estaría entre los 5 valores más altos de la serie".