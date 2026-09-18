El tercer encierro de Guadalajara, limpio y sin incidencias, dura 5,59 minutos tras quedar un toro rezagado

Tercer encierro taurino en Guadalajara. - CMMEDIA

GUADALAJARA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tercer encierro de las Ferias y Fiestas Nuestra Señora de la Antigua de Guadalajara, protagonizado este viernes por los toros de la ganadería de José Vázquez que serán lidiados esta tarde, ha transcurrido sin incidencias y se ha saldado con una carrera de 5 minutos y 59 segundos, marcada por la fragmentación de la manada tras quedar rezagado un toro castaño a la altura de la curva de San Ginés.

La carrera, de unos 850 metros, ha comenzado con los seis astados formando un grupo compacto y avanzando a gran velocidad por la calle Mayor.

Sin embargo, en la zona de San Ginés varios ejemplares han perdido momentáneamente el equilibrio, lo que ha provocado que la manada se disgregase y que un toro castaño quedase descolgado del grupo principal.

Los cinco primeros astados han continuado hacia la plaza acompañados por los cabestros, mientras que el ejemplar rezagado ha completado el recorrido en solitario, con los pastores formando el dispositivo de seguridad en su retaguardia y varios corredores situándose por delante para favorecer su avance.

La entrada en la plaza se ha producido con la manada muy abierta y con los corredores próximos a los toros, mientras que el último ejemplar ha entrado después de recorrer el tramo final en solitario.

El toro castaño ha llegado a rematar contra la barrera, sin que este hecho haya provocado consecuencias.

El recorrido por el casco histórico ha vuelto a congregar a numerosos espectadores, con las gradas llenas y una notable presencia de corredores en los diferentes tramos del itinerario.

La carrera ha dejado algunas situaciones de peligro propias del encierro, pero sin que se hayan comunicado percances graves.

El concejal de Festejos y responsable de Toros del Ayuntamiento de Guadalajara, Santiago López Pomeda, ha calificado el encierro de "limpio" y "sin incidencias" y ha señalado que la ganadería de José Vázquez "no ha defraudado".

López Pomeda ha destacado que el toro castaño quedó rezagado "a la altura de San Ginés", pero ha insistido en que el balance ha sido positivo y que el tercer encierro "consolida el recorrido por el casco histórico".