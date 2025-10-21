Teresa López Tomé relevará a Lourdes Luna al frente del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Teresa López Tomé será la nueva directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en sustitución de Lourdes Luna, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo castellanomancheo.

El relevo ha sido aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno castellanomanchego de este martes.

Teresa López Tomé (Romanones, Guadalajara, 1975) es empleada pública en el Ayuntamiento de Alovera, responsable de las áreas de Infancia y Juventud, y de manera transversal de Igualdad.

A nivel político, es actualmente concejala en el Ayuntamiento de Guadalajara y fue jefa de gabinete de la Delegación de la Junta en 2020, con Eusebio Robles al frente.