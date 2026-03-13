Terror y abismos románticos en una nueva edición del ciclo Inusual de literatura en Albacete este sábado

Programa del ciclo Inusual del 14 de marzo. - AYUNTAMIENTO

El Salón de Plenos del Museo Municipal de Albacete acoge este sábado, 14 de marzo una nueva edición del ciclo 'Inusual. Ciclo de literatura insólita de Albacete' una propuesta cultural que reúne a escritores, investigadores y divulgadores para explorar el universo de la literatura fantástica y sus grandes mitos.

Durante toda la jornada, el público podrá asistir a un completo programa de charlas, presentaciones y actividades literarias que invitan a descubrir los orígenes y las influencias de la literatura fantástica desde diferentes perspectivas, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El encuentro comenzará a las 10.30 horas con la sesión inaugural y continuará a las 11.00 horas con la charla Frankenstein: origen romántico de un mito, a cargo del escritor e investigador Antonio Ballesteros.

A las 12.00 horas tendrá lugar la conferencia 'Los abismos románticos del arte fantástico', impartida por el académico Pere Parramón, que abordará las claves estéticas y culturales del imaginario fantástico en el arte.

Tras una pausa para la comida entre las 14.00 y las 16.00 horas, la programación continuará por la tarde con la charla presentación 'La Hungría de Erzsébeth Báthory. La condesa sangrienta', que ofrecerá la escritora Laura Blázquez a partir de las 17.00 horas.

La jornada literaria proseguirá a las 18.00 horas con la presentación del libro 'Lo que no se ve', de la escritora y Premio Nacional de las Letras Cristina Fernández Cubas, acompañada por Gemma Solsona Asensio.

Posteriormente, a las 19.00 horas, se celebrará la grabación en directo del podcast El dragón invisible, de Radio Castilla-La Mancha, con la participación de Jesús Ortega, Antonio Ballesteros y David Roas.

El ciclo se cerrará a las 20.30 horas con la dramatización de un relato a cargo del actor José Zafrilla, que pondrá el broche final a una jornada dedicada a la literatura insólita y al imaginario fantástico.