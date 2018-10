The Hole Zero estará en Cuenca dentro de la programación de las Ferias de San Julián

Actualizado 24/07/2018 13:25:09 CET

CUENCA, 24 DE JULIO (EUROPA PRESS)

The Hole Zero, el último y potente espectáculo de la saga de The Hole, estará en el Teatro Auditorio de Cuenca del 23 al 26 de agosto, en plenas Ferias y Fiestas de San Julián.

El show se desarrolla una Nochevieja de 1979 en el mítico Estudio 54 de Nueva York donde se celebra una fiesta loca y delirante, con mucha música, grandes voces y números de circo arriesgados e impactantes.

Una puesta en escena con una gran complejidad técnica que mantiene el espíritu de este show descarado de teatro, cabaret y burlesque que ha triunfado durante más de 6 años en escenarios de todo el mundo, pero que ofrece un guión y una estética distintos y nueva escenografía.

The Hole Zero se ha presentado este martes en el Auditorio con la asistencia del maestro de ceremonias del show, Manu Badenes, el director de la gira, Carlos Alexandre, la concejala de Educación y Cultura, Marta Segarra, y el director de la Fundación de Cultura "Ciudad de Cuenca", Pedro Mombiedro.

Badenes ha resaltado que se trata de una de las ofertas "más exclusivas" que puede verse a día de hoy en cartelera. Una propuesta, ha dicho, "inédita y muy fresca", en la que el público participa desde el minuto uno "y se traslada a una época que conllevó rupturas, un cambio de mentalidad y un poco de inconsciencia".

Porque si algo persigue The Hole Zero es hacer un viaje en el tiempo "y un viaje interior", ha resaltado Badenes, quien asegura que hay un antes y un después en el espectador que asiste al teatro.

El nuevo espectáculo mantiene el tono provocador de la saga, pero tiene sobre todo mucho glamour que aportan las bandas sonoras de temas ochenteros que han acompañado a varias generaciones y han inspirado a otras tantas, "por lo que todo el mundo se siente identificado".

Asimismo, es fundamental la presencia de las grandes divas que cambiaron la historia de la música como Donna Summer o Liza Minnelli. Todo ello acompañado por estrambóticos personajes y números circenses muy impactantes que protagoniza un elenco de más de 20 actores internacionales. "Un espectáculo para todos los sentidos", ha apuntado el maestro de ceremonias que espera un Auditorio "lleno hasta la bandera".

Como ha explicado el director de la gira, esta precuela es como un punto de partida que explica el origen del amor irreverente que siente el maestro de ceremonias por una rata, principal argumento de la primera de la experiencias que el público pudo vivir "en el agujero".

A partir de ahí, el público tiene algo más de dos horas por delante para vivir "una fiesta en la que no se sabe qué puede pasar y dónde ningún día es igual al anterior", dice el equipo.

Tanto la concejala de Educación y Cultura, Marta Segarra, como el director de la Fundación de Cultura "Ciudad de Cuenca", Pedro Mombiedro, han animado a conquenses y visitantes a que acudan a ver este show del que han destacado su enorme calidad y su potencia y para el que el Auditorio tendrá que adaptarse desde el punto de vista técnico.