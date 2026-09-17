Tobarra da cierre a 'Marcando el Compás' en el estand de la Diputación en la Feria de albacete

Pasacalles de Tobarra en la Feria de Albacete. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Tobarra ha protagonizado la última jornada de 'Marcando el compás' en el estand de la Diputación de Albacete en la Feria 2026, con una tertulia conducida por Raquel Cortijo, que ha contado con María Plaza como intérprete de lengua de signos.

La sesión de despedida ha contado con la participación del presidente de la Diputación, Santi Cabañero; la alcaldesa de Tobarra, Estefanía Escribano; el director de la Sociedad Unión Musical Santa Cecilia, Ángel Sánchez; y al responsable de la Banda Juvenil Eduardo Sanchiz Morell, Juan Antonio Martínez Ballesteros, según ha informado la Diputación por nota de prensa.

La lluvia ha complicado la llegada de la Sociedad Unión Musical Santa Cecilia, pero músicos y músicas han esperado su oportunidad y han realizado su particular entrada por el Recinto Ferial hasta alcanzar el estand provincial.

La alcaldesa ha agradecido especialmente el esfuerzo de quienes han dejado por unas horas trabajos y estudios para estar presentes, recordando que tenía claro que, pese al agua, la banda acabaría saliendo. "Nos hemos mojado muchas veces en Tobarra y la banda mucho más. En Tobarra la música es todo", ha declarado.

"Tobarra es un pueblo acogedor. Todo el que llega a tocar el tambor o llega a Tobarra tiene un amigo", ha resumido, situando precisamente en la música y las personas dos de los grandes patrimonios de la localidad.

La primera edil ha reivindicado el peso de las 104 horas de tambor, apuntando que el Ayuntamiento trabaja en la documentación para solicitar la declaración de la Semana Santa de Tobarra como Fiesta de Interés Turístico Internacional, con la previsión de elevar próximamente el expediente al Ministerio competente.

La alcaldesa ha defendido que alcanzar este reconocimiento supondría hacer justicia "al trabajo de muchas generaciones" y sería importante no sólo para Tobarra, sino para el conjunto de la provincia.

El director de la Sociedad Unión Musical Santa Cecilia, Ángel Sánchez, ha explicado que existen vestigios de actividad bandística en Tobarra desde el siglo XIX y que actualmente la Sociedad cuenta con más de 120 músicos, mientras que su Escuela de Música supera también los 120 alumnos y alumnas aprendiendo instrumento y lenguaje musical.

Sánchez, que lleva alrededor de un año al frente de la agrupación, ha destacado sobre todo haberse encontrado "un gran grupo de personas" con enormes ganas de hacer música.

Tras participar recientemente en un certamen nacional de interpretación de música de Moros y Cristianos, donde la formación obtuvo un segundo premio, el director ha situado como objetivo para los próximos años intentar llevar a Santa Cecilia al Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia. "Tenemos que ir a Valencia a demostrar lo que se hace aquí", ha afirmado.

Por su parte, el responsable de la Banda Juvenil Eduardo Sanchiz Morell, Juan Antonio Martínez Ballesteros, ha explicado que esta formación funciona desde hace unos ocho o nueve años como paso previo hacia la banda titular, ofreciendo al alumnado algo que va mucho más allá de aprender individualmente un instrumento: descubrir cómo se escucha, se trabaja y se crece dentro de una agrupación.

Los chicos y chicas comienzan a incorporarse tras sus primeros cursos de lenguaje musical, compartiendo además proyecto con personas adultas que han decidido acercarse a la música más tarde.

"La música no tiene edad", ha reivindicado Martínez Ballesteros. La Banda Juvenil participa ya en citas como Santa Cecilia o los conciertos navideños junto a la formación titular y desarrolla intercambios con otras escuelas, convirtiéndose en una auténtica cantera y, al mismo tiempo, en un espacio de convivencia intergeneracional.

CABAÑERO: "ALBACETE YA NO ES ESA GRAN DESCONOCIDA; HOY SOMOS PARADA Y FONDA"

Por su parte, el presidente de la Diputación, Santi Cabañero, ha aprovechado para valorar el estand de la Institución provincial durante la Feria.

El presidente ha recordado que durante años se habló de Albacete como "una gran desconocida"; expresión que, a su juicio, la provincia está dejando definitivamente atrás.

"Tenemos una provincia maravillosa, con pueblos llenos de cultura, tradición y patrimonio", ha señalado Cabañero, destacando que Albacete ha ido dejando de ser ese territorio que algunos entendían simplemente como lugar de paso entre Madrid y Levante: "Hoy somos parada y fonda y quienes nos conocen, repiten".

En ese avance, ha situado también a la Feria como un escaparate privilegiado para mostrar el potencial provincial, especialmente el de aquellos municipios que por su tamaño o ubicación pueden resultar menos conocidos.

Pero Cabañero ha lanzado también una invitación muy concreta: que ese interés por la provincia no termine este 17 de septiembre. "En la Feria de Albacete hay que estar en la ciudad de Albacete", ha señalado, "pero el resto del año también hay que ir a los pueblos", visitarlos, disfrutar de su gastronomía y consumir en ellos, porque esa actividad "es muy necesaria para que se pueda seguir viviendo" en el medio rural.