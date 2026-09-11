Todo listo en las 15 Ciudades Patrimonio para celebrar 'Las Noches del Patrimonio' con más de 500 actividades culturales

TOLEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) ya tiene todo preparado para celebrar la novena edición de 'Las Noches del Patrimonio', que los días 11 y 12 de septiembre --18 y 19 de septiembre en San Cristóbal de La Laguna-- ofrecerá más de 500 actividades culturales en las quince ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

La programación desplegará una amplia variedad de propuestas: apertura nocturna de espacios históricos, espectáculos de danza contemporánea, conciertos, talleres, teatro, exposiciones y actividades participativas, entre otros. Una celebración que volverá a sacar la cultura a las calles, permitiendo descubrir el Patrimonio Mundial desde nuevas miradas.

En palabras del presidente del GCPHE, Rubén Viñuales, "'Las Noches del Patrimonio' son una invitación tanto para quienes nos visitan como para nuestros propios vecinos. La esencia de esta iniciativa es, precisamente, convertir estos espacios extraordinarios en lugares de encuentro para la ciudadanía".

La edición de 2026 marca el inicio de una nueva etapa del proyecto, pues tras ocho años bajo el nombre de 'La Noche del Patrimonio', la iniciativa pasa a denominarse 'Las Noches del Patrimonio', ampliando su desarrollo a dos fines de semana y consolidando un modelo de programación descentralizado y adaptado a las necesidades de cada ciudad.

La inclusión constituye otro de los ejes fundamentales del proyecto, pues la selección de espacios accesibles y la elaboración de materiales de lectura fácil favorecen que un mayor número de personas pueda disfrutar y participar de la experiencia cultural.

Esta edición volverá a articularse en torno a tres grandes ejes: Abierto Patrimonio, que permitirá visitar espacios históricos en horario nocturno; Vive Patrimonio, que ofrecerá propuestas culturales locales en cada una de las ciudades; y Escena Patrimonio, que convertirá enclaves patrimoniales en escenario para las artes escénicas y la creación contemporánea.

QUINCE CIUDADES, QUINCE PROPUESTAS

Dentro de 'Abierto Patrimonio', se podrán visitar la Torre de Santa María y la Casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares; el Palacio de Superunda, la Catedral y la Muralla, en Ávila; el yacimiento arqueológico del Cerro del Alcázar y el Torreón Medieval, en Baeza; el Área Arqueológica del Baluarte de los Pozos y el Centro de Divulgación de la Semana Santa, en Cáceres; la Mezquita-Catedral, patios históricos y otros enclaves singulares, en Córdoba.

Además, espacios vinculados a la ciudad medieval, en Cuenca; las murallas de Dalt Vila, el Museu d'Art Contemporani y el Museu Puget, en Ibiza/Eivissa; el Acueducto de los Milagros, el Pórtico del Foro y el Palacio de los Corbos, en Mérida; la Cueva de Salamanca y las Torres de la Clerecía y de la Catedral, en Salamanca; la Puerta del Corregidor, en San Cristóbal de La Laguna; el Pazo de Xelmírez, la Casa do Cabido y la antigua Zona C, en Santiago de Compostela; el Centro Didáctico de la Judería y la Colección de Títeres Francisco Peralta, en Segovia; el Passeig Arqueològic, la Casa Canals y los espacios del Circo Romano, en Tarragona; la Puerta del Sol, el Convento de Santa Clara la Real y el Museo de los Concilios, en Toledo; y el Campanario de la Torre del Reloj y la Sacra Capilla del Salvador, en Úbeda.

En cuanto a 'Vive Patrimonio', Alcalá de Henares acogerá conciertos internacionales de violín y guitarra en la Capilla de San Ildefonso, talleres de artesanía y danza tradicional; Ávila llenará sus plazas de música con el ciclo 'Música en las Plazas' y nuevas rutas para descubrir la ciudad; Baeza combinará observaciones astronómicas en el Cerro del Alcázar con rutas dedicadas a San Juan de la Cruz; y Cáceres reunirá al grupo extremeño Acetre en la plaza Mayor y abrirá visitas especiales al Parador y al Museo Helga de Alvear.

De su lado, Córdoba ofrecerá conciertos, actividades familiares y propuestas participativas vinculadas a su extraordinario patrimonio; Cuenca sorprenderá con espectáculos circenses, talleres de juegos tradicionales y conciertos junto al Teatro Auditorio; Ibiza llevará la música a la Sala del Polvorín, en pleno recinto amurallado; Mérida transformará la Alcazaba Árabe y el Templo de Diana con acciones artísticas y conciertos; y Salamanca acogerá la experiencia inmersiva 'Tactus', donde danza contemporánea, música en directo y patrimonio dialogan en un mismo espacio.

Más allá, San Cristóbal de La Laguna volverá a llenar sus calles con el tradicional Pasacalles de Tunas Universitarias y el recorrido teatralizado 'La Laguna es curiosa'; Santiago de Compostela abrirá talleres de joyería, arte y artesanía contemporánea repartidos por el casco histórico; Segovia ofrecerá recitales musicales iluminados por velas junto a la Muralla y narraciones orales en los jardines de Antonio Machado; Tarragona combinará el Mercado de Noche con recreaciones históricas y propuestas festivas; Toledo recibirá al gaitero Carlos Núñez en la plaza del Ayuntamiento; y Úbeda completará la programación con teatro de marionetas, actividades familiares y talleres juveniles en torno a su conjunto monumental.

'ESCENA PATRIMONIO'

En 'Escena Patrimonio', Alcalá de Henares traerá al Corral de Comedias el espectáculo 'Emigradas' de Cienfuegos Danza; Ávila acogerá 'Entrelíneas', un espectáculo de danza de David Coria y Florencia Hoz en el patio del Palacio de Superunda y 'Tu Dulce Peso Rosa' de David Coria y Helena Martín; Baeza desplegará en el paseo de la Constitución la obra 'Atman' de Elena Quesada y 'Juancaballo' de la compañía Juan Berlanga; el Foro de Balbos de Cáceres mostrará el proyecto 'Jogler' de Kor'sia y el Museo Helga de Alvear desplegará 'Estratos de Afectación' de GEA.

Al Templo Romano de Córdoba llegará 'Amor amado amén' de Manuel Liñán; en Cuenca en la Fundación Antonio Pérez Juan Carlos Lérida y Carmela Muñoz representan 'Lo inevitable: entre la rítmica y la mística'; en Ibiza el Claustro del Ayuntamiento será el escenario de 'Benthos' de Adrián Herrera; en Mérida María del Mar Suárez 'La Chachi' llega con 'Los Inescalables Alpes, Buscando a Currito' en la Alcazaba Árabe.

En Salamanca sus Jardines de Santo Domingo acogen 'Tactus' de Melania Olcina y 'De Neanderthal a Sapiens' de David Vento; en San Cristóbal de La Laguna la compañía Gea desplegará 'Sangre Mineral' en el parque del Drago; y en Santiago de Compostela en praza da Quintana Roger Bernat escenifica 'La Consagración de la Primavera'.

Ya en Segovia, en su plaza del Azoguejo la Compañía Antonio Ruz despliega 'Flop' y 'Tactus, de Melania Olcina, llega a la plaza de San Martín; en el Foro de la Colonia de Tarragona L'esbord apuesta por 'Catalanwashing' y 'Flop' de la Compañía Antonio Ruz; en Toledo la obra 'Lo que ya fueron' de la compañía 'La Venidera' llega al patio de San Pedro Mártir, y en el Auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda se escenificará 'Un Húngaro en Andalucía' de Marita Martínez-Rey.

El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España es la entidad que reúne a las quince ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.