Todo listo en El Carpio de Tajo para celebrar sus Fiestas de Santiago Apóstol y sus carreras de caballos enjaezados

Archivo - Fiestas de Santiago Apóstol de El Carpio de Tajo - JCCM - Archivo

TOLEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Carpio de Tajo celebrará del 24 al 27 de julio las Fiestas de Santiago Apóstol, una de las celebraciones más emblemáticas de la localidad, declarada en noviembre de 2025 Fiesta de Interés Turístico Regional. Cada 25 de julio, como es tradición, se celebran las carreras de caballos enjaezados en honor a Santiago Apóstol.

Esta fiesta tiene sus orígenes a finales del siglo XVI, en el año 1584, cuando fuertes tormentas de granizo asolaron la localidad y devastaron sus cosechas, lo que hizo que los vecinos de El Carpio de Tajo abrazaran la tradición popular y declararan a Santiago Apóstol como protector del pueblo, iniciándose estas carreras como una de las actividades que se pusieron en marcha para honrar al santo desde hace más de 400 años.

Cada año, los jinetes y caballos que participan en la tradición dan tres vueltas a la plaza antes de iniciar las carreras, en las que corren en parejas lo más rápido y juntos posible, cruzando al galope de los animales.

Durante la presentación de esta festividad, en la Diputación de Toledo, el diputado de Contratación y Patrimonio, José Eugenio del Castillo, ha defendido que las fiestas populares son mucho más que unos días de celebración. "Son un espacio de encuentro entre vecinos, de convivencia entre generaciones y de reencuentro entre aquellos que regresan al pueblo en estas fechas".

Del 24 al 27 de julio, El Carpio de Tajo volverá a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, con unas fiestas que "han sabido conservar intacta su autenticidad" y que "por ese extraordinario valor histórico, cultural y etnográfico", ha recordado, cuentan ahora con la declaración de fiesta de interés turístico regional de Castilla-La Mancha.

Entre los actos más representativos ocupa un lugar destacado la festividad de Santiago Apóstol y sus emblemáticas carreras de caballos, "una celebración única que hunde sus raíces en un voto realizado por los vecinos desde el año 1584 y cuya continuidad histórica está ampliamente documentada".

"Se trata de una manifestación cultural de enorme valor etnográfico, donde la devoción religiosa, el simbolismo, la participación popular y el mundo del caballo conforman un patrimonio inmaterial que es verdaderamente excepcional", ha dicho Del Castillo.

FE Y TRADICIÓN

De su lado, el alcalde de El Carpio de Tajo, Diego Martín, ha subrayado que hablar de El Carpio de Tajo y Santiago Apóstol "es hablar de fe y tradición" desde el año 1584. "Fe y tradición que se plasma en unas carreras de caballos enjaezados que se vienen realizando todos y cada uno de los años".

"No podemos sino emocionarnos todos y cada uno de los carpeños cuando el día 25 de julio, a las diez en punto de la mañana, oímos que se acerca a la plaza el sonido del tamboril y de la dulzaina, con esa melodía característica que anuncia que a la plaza llega el hermano mayor, seguido de sus diputados y del resto de corredores que participarán en las magníficas carreras de caballos enjaezados", ha añadido.

Según ha puntado, "no hay carpeño e incluso visitante al que no se le erice la piel cuando esto sucede, cuando entran en la plaza de España, cuando dan tres vueltas dentro de la plaza y, a continuación, comienzan con el desarrollo de las carreras".

Este año, son 28 los corredores que van a participar en las carreras de Santiago Apóstol. "Es un número elevado y, desde el Ayuntamiento, estamos muy contentos de que cada año se incremente el número de participantes en las carreras".

Todo esto no sería posible llevarlo a cabo si no es porque se hace de la mano de la hermandad de Santiago Apóstol, quien "siempre nos ayuda", ha admitido el alcalde.

Además, se ha mostrado "muy orgulloso" de haber logrado la declaración de interés turístico regional. Este será el primer año que se desarrollen bajo ese reconocimiento. Tras desgranar el programa festivo, ha esperado que estas fiestas se desarrollen de "una forma pacífica".

De su lado, el miembro de la Junta Rectora de la Hermandad de Santiago Apóstol, Florencio Otero, ha recordado que la hermandad se fundó en 1584 y que lo que eran sus estatutos originales es hoy en día el reglamento de régimen interno de la hermandad. "Todo lo que se hace por parte de la Hermandad de Santiago el día 25 de julio es aquello que nuestros antepasados nos han ido transmitiendo día a día y que ha llegado hasta nosotros".

El lema de la hermandad es 'fe y tradición a Santiago Apóstol' y en torno a él se realizan todas las actividades.