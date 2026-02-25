Todo listo para el Gacha's Comedy 2026, consolidación de una cita que alza el humor de C-LM como "estandarte" regional

Jesús Arenas, impulsor del Gacha's Comedy, en entrevista con Europa Press - EUROPA PRESS

ALBACETE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gacha's Comedy vela armas para la puesta de largo de su nueva edición, y ya van nueve, un formato de comedia con el sello de Jesús Arenas, impulsor que desde su faceta de cómico 'estandapero' ha colocado esta disciplina artística en primera línea de batalla por los escenarios de toda la región.

En conversación con Europa Press, el humorista albaceteño rememora los inicios del festival, que surgió "de la forma más natural en la que puede surgir algo", y fue posible gracias al binomio del propio Arenas con su técnico, Carlos Martínez.

"Nos dimos cuenta de la importancia que tenía en Castilla-La Mancha el humor, uno de los estandartes de nuestra cultura, pero no había un festival acorde a su importancia", cuenta, explicando así el germen del Gacha's.

Con esa premisa, la cita cumple ya nueve ediciones siempre con "buenos compañeros de viaje", llegando a la edición de 2026 con la Universidad de Castilla-La Mancha como aliado.

MARIO EZNO, PROFETA EN SU TIERRA

Este año, el pistoletazo de salida lo dará el cómico optense Mario Ezno en la Cuenca de su vida, con un espectáculo que recae sobre los hombros de Manolo Bolaño, su icónica marioneta.

Una propuesta cómica que a lo largo de seis espectáculos repartirá por escenarios de toda la región a cómicos como Goyo Jiménez, Fran Pati, Agustín Durán, Susy Caramelo o David Navarro, cumpliendo así con una de las señas de identidad del festival, que pasa por aunar talento castellanomanchego y nombres consolidados del panorama nacional.

Jesús Arenas tiene palabras para aquellos precursores del humor castellanomanchego, recalcando que este año será Millán Salcedo quien recoja la Mención de Honor del festival.

"Martes y Trece, Cruz y Raya con José Mota, Maricarmen y sus muñecos desde Cuenca, todos ellos nos han abierto muchas puertas", reconoce Arenas, quien apunta en esta línea la irrupción de 'Los Chanantes' en la escena del humor independiente.

Recuerda la aparición de Joaquín Reyes, Julián López, Ernesto Sevilla Sevilla o Raúl Cimas como "un pelotazo que puso de moda el humor manchego", allanando mucho el camino de los que han venido por detrás. "Han hecho que haya un humor muy identificado, y todo lo que nos han traído, es bueno".

Una estela que tal y como asegura les coloca entre los grandes, y hace incluso que los castellanomanchegos que la siguen puedan "apoyarse en su legado". "Han conseguido que se nos identifique y que estemos de moda".

Y es que, en su opinión, fueron incluso "antecesores" de modas actuales, "con un humor no tan preparado que sigue estando vigente y que anticipó todo aquello que ahora le gusta a todo el mundo".

UN FESTIVAL EN SU MEJOR MOMENTO

El Gacha's Comedy esta ahora en un momento "crucial", como es la fase de intentar asentarse "en todo el territorio regional".

En esta edición "se gana presencia en Toledo, Cuenca y Ciudad Real" y se llega a Guadalajara más allá de la provincia de Albacete, que fue el punto de partida "donde se encendió la llama".

La ilusión de la organización pasa, en primer lugar, "por hacer las cosas bien y que los artistas se sigan sintiendo queridos"; además de conseguir "ser innovadores y estar en espacios donde normalmente no llega la comedia".

Humor para niños o pases en el Hospital Perpetuo Socorro de Albacete llegan como novedades nacidas de la idea de "seguir siendo creativos pero seguir dando pasos y creciendo", pero siempre "haciendo las cosas con cariño".

Un festival que crece incluso en lo institucional, y es que ha sumado a entidades como la UCLM o Globalcaja. La institución académica se suma después de que su rector, Julián Garde, se erigiera como 'Gachero Mayor' en la edición del pasado año.

PROGRAMACIÓN DE QUILATES

Mario Ezno será el primero en abrir fuego el día 26 en el paraninfo de Cuenca, el primero de una larga lista de cómicos que pisarán tablas en Castilla-La Mancha.

'El Sevilla', icónico líder de Mojinos Escocíos, pasará por La Roda; Susy Caramelo por Ciudad Real; y Goyo Jiménez por Almansa. Madrigueras acogerá un pase de Carolina Noriega, y habrá encuentros en torno al Birras Comedy en Albacete.

Santi Rodríguez, Alex O'Doherty, JJ Vaquero, Rubén Faura, Fran Pati, Laura del Val, Pablo Carbonel, Millán Salcedo, Pantomima Full o Daniel Fez figuran también en una larga lista de hasta 60 actuaciones que conjugarán talento local con internacional en esta edición del festival.