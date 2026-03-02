Todos los tramos de la senda ecológica de Toledo están ya abiertos y son transitables, según el Ayuntamiento

El concejal de Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Todos los tramos de la senda ecológica de Toledo se encuentran ya abiertos, según ha avanzado este lunes el concejal de Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, el edil ha explicado que aunque en el tramo de la senda entre el puente de Azarquiel y la presa hay una zona que todavía no está arreglada y consolidadada --debido a las tormentas del pasado año--, la senda "es perfectamente transitable".

Además, ha añadido que la semana pasada "los operarios estaban ya trabajando en el entorno de la vía de Azucaica", por lo que no cree que esas obras "tarden mucho en culminarse y que ese pavimento esté en perfectas condiciones".

De otro lado, ha indicado que en el arroyo de Valdelobos se ha realizado una actuación de urgencia, debido a que "todas la canalizaciones estaban saturadas y se impedía la circulación del agua en ese propio arroyo", añadiendo que el alcalde, Carlos Velázquez, ya comunicó en su momento que la actuación "se trasladaría a la Confederación Hidrográfica del Tajo".

CAMPO FÚTBOL CARLOS III

También a preguntas de los medios, Lozano ha informado que las obras del futuro Campo de Fútbol Carlos III progresan "adecuadamente", y que las torres de luz están instaladas y el asfaltado ya ha comenzado, a fin de que esta instalación esté operativa "antes del verano", en el mes de mayo o junio, y así poder planificar el curso que viene el uso y utilización del mismo entre la Universidad regional y el Patronato Deportivo Municipal.

Finalmente, sobre la denominada playa de Tenerías de Toledo, el edil ha informado que "sigue como estaba" y que ha reunido a "bastante gente" durante el fin de semana, permitiendo realizar actividades como tenis de mesa o voley playa, confiando en que "se conserve en muy buenas condiciones".