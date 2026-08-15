Los toledanos vuelven a cumplir la tradición y acuden a la Catedral en su 800 aniversario para beber agua de los botijos - EUROPA PRESS

TOLEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los toledanos no han fallado este sábado, 15 de agosto, y han cumplido un año más con la tradición de beber agua de los botijos en la Catedral con motivo de la festividad de la Virgen del Sagrario, que coincide este año con el 800 aniversario de la colocación de la primera piedra del Templo Primado.

La jornada festiva, que este año ha tenido una tregua frente al calor sofocante de años anteriores, ha comenzado con la misa en honor a la Virgen del Sagrario oficiada por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

En su homilía el arzobispo se ha referido a la guerras, los conflictos y los desastres naturales que asolan el mundo "¿Cómo vamos a olvidar los fuegos tremendos que queman tantas esperanzas y tantas alegrías? ¿Cómo podemos olvidar los conflictos que tenemos en tantos lugares?", se ha preguntado.

Así, ha señalado que "en el fondo" la solución "es siempre" el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. "O caminamos juntos, como decimos nuestro sínodo diocesano, o no llegaremos nunca. O caminamos juntos y damos respuestas desde todas las realidades o quedaremos a mitad de camino", ha apuntado.

Por ello ha abogado, en esta fiesta de la Asunción de la Virgen, "que es para tener el corazón en Dios pero los pies en el suelo", por no quedarse "en las polarizaciones ideológicas que a veces parece que no le interesa para nada el ser humano".

"La Virgen de la Asunción no solo es la Virgen que va deprisa a la montaña a socorrer a Isabel, no solo es la Virgen de Caná, es también la Virgen de la esperanza. Es la Virgen del Sagrario, es la Virgen que nos da la inspiración a la Eucaristía, por tanto al Corpus Christi, por tanto a Toledo. Es tan toledana, tan nuestra la Virgen del Sagrario, tan vinculada a la Eucaristía y es la que nos da esa esperanza", ha argumentado.

Un razonamiento que el Cerro Chaves ha contrapuesto al hecho de que el drama del hombre de este tiempo es que "hemos perdido la esperanza". "Ya no sabemos qué nos espera, ya no sabemos dónde agarrar nuestra vida y ya no sabemos cuáles son las grandes esperanzas del corazón humano".

"Vivamos siempre con la Virgen asunta a los cielos y nuestra Madre del Sagrario creando esperanza", ha dicho, para recordar que un motivo de esperanza en este octavo centenario de la Catedral va a ser ese Jubileo que convocará "a que peregrinemos a los pies de la Virgen donde un día se le apareció a San Ildefonso de Toledo para imponerle la casulla".

Precisamente este año, de forma excepcional y con motivo de la proclamación pública de la Bula pontificia con la que el papa León XIV convoca el primer Año Jubilar de la historia de la Catedral de Toledo, la Virgen del Sagrario, además de la procesionar por las naves de la Catedral, lo ha hecho por el exterior del Templo.

Así, al llegar a la Puerta Llana, ha continuado hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde, ante la Puerta de Reyes, ha tenido lugar la solemne lectura de la Bula del papa León XIV ante la imagen de la Patrona de la ciudad.

AUTORIDADES

A esta cita, además de los toledanos y visitantes, han acudido la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, el presidente regional del PP, Paco Núñez, y la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, entre otros.

La ministra de Educación ha señalado que este día es para ella "especial" como toledana, al igual que lo es el Corpus. "Es una cita que no puedo perderme porque representa no solamente la Virgen, sino el octavo centenario de la primera piedra de la Catedral de Toledo, que es un acontecimiento de excepcional interés por parte del Gobierno de España".

Por ello ha animado a participar en las disitintas actividades que se celebran con motivo de esta efeméride. "La autoestima de la ciudad se mide no solamente por el futuro sino por sus tradiciones. Y la ciudad de Toledo es parte importante no solamente de la historia de España sino también de la historia de Europa".

El consejero de Fomento ha destacado que para Castilla-La Mancha es "un honor" participar en los actos del VIII Centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral Primada de Toledo, "que trasciende el ámbito local y regional para convertirse en un reconocimiento colectivo a un legado que forma parte de la historia de todo el país".

En este sentido, ha puesto en valor la dimensión histórica de la Catedral Primada, recordando que en los 800 años transcurridos desde el inicio de su construcción el templo ha sido testigo de acontecimientos excepcionales, entre ellos varios eclipses totales y anulares, como el que se pudo contemplar desde España el pasado miércoles, "una perspectiva que permite comprender la magnitud temporal y patrimonial de este monumento".

Asimismo, ha destacado que la conmemoración del VIII Centenario está sirviendo para unir esfuerzos entre distintas administraciones e instituciones, "demostrando la capacidad de colaboración en torno a aquellos elementos que forman parte de las raíces y la identidad compartida". Así, ha incidido en que "es importante reconocer aquello que nos une, nuestras raíces y nuestros valores, para seguir construyendo juntos un futuro mejor".

El presidente regional del PP ha reivindicado la importancia de las fiestas populares y las tradiciones de Castilla-La Mancha con motivo de la celebración del 15 de agosto, una jornada en la que "la Virgen de agosto convoca a decenas de pueblos en toda Castilla-La Mancha" y que permite a miles de castellanomanchegos compartir y mantener vivas sus raíces.

Núñez ha destacado que el 15 de agosto supone "un día muy importante en toda Castilla-La Mancha", ya que dicha celebración llena de actividad y tradición numerosos municipios de la región, dando "un color, un brillo y una luz especial a nuestros pueblos".

Finalmente, el alcalde ha felicitado a todos los toledanos y ha animado a todo el mundo a disfrutar de unas fiestas "preparadas con todo el cariño del mundo y pensadas para todas las personas de nuestra ciudad, para todas las edades y para todos los gustos".

Velázquez ha destacado el carácter especial de unas fiestas que "vuelven a reunirnos en torno a los botijos, en torno a nuestra Virgen y en torno a los distintos lugares donde celebramos los eventos de la programación", y ha subrayado que las fiestas de agosto constituyen uno de esos momentos del año en los que los toledanos "volvemos a sentirnos pequeños, nos reencontramos con personas que no veíamos desde hace muchos años y volvemos a experimentar el orgullo de ser toledanos".

Velázquez ha puesto también el acento en el carácter extraordinario de este año 2026, marcado por la conmemoración de los 800 años del inicio de la construcción de la Catedral Primada. "Tenemos que ser conscientes del privilegio que tenemos", ha afirmado, recordando que hace ocho siglos "aquí al lado se ponía la primera piedra de la construcción del templo primado catedralicio español".

Por último, ha querido trasladar su agradecimiento a todas las personas que trabajan durante estos días para garantizar que las celebraciones se desarrollen con normalidad y seguridad. En especial, ha reconocido la labor de la Policía Local, los Bomberos, Protección Civil, los servicios sanitarios y todos los trabajadores de los servicios y mantenimiento del Ayuntamiento.