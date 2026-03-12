Toledo acoge del 12 al 14 de junio un encuentro nacional de corresponsalías y albergues juveniles

Archivo - Castillo de San Servando en Toledo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

En 2026 Castilla-La Mancha será la sede del encuentro nacional de la Red de Corresponsalías y Albergues Juveniles, que se celebrará en el Castillo de San Servando en Toledo del 12 al 14 de junio.

Esta iniciativa, coordinada desde la Dirección general de Juventud del Gobierno de Castilla-La Mancha y la Red Española de Albergues Juveniles, está orientada a fomentar la movilidad, el intercambio cultural y la participación juvenil.

Durante el encuentro se organizarán diversas actividades, entre ellas: inauguración y dinámica de presentación, juegos tradicionales, visitas culturales, charlas y coloquios, actividades lúdicas como verbenas y comidas y clausura final, tal y como ha informado la Junta por nota de prensa. Contará, además, con 92 plazas y se espera la participación de entre ocho y 10 comunidades autónomas.

De esto mismo ha dado cuenta el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, en su asistencia a la jornada Munclm, que ha tenido lugar en el Edificio Universitario San Pedro Martir de la ciudad de Toledo.

En su intervención, Carlos Yuste ha señalado el potencial de la jornada Munclm, un encuentro juvenil de ámbito nacional organizado en Castilla-La Mancha dentro de la Red Española de Albergues Juveniles, que está orientado a la convivencia, el intercambio cultural y la formación en valores entre jóvenes de diferentes regiones.

Además, ha destacado la Red de Albergues juveniles, que pretenden fomentar la movilidad juvenil y el intercambio cultural, ofreciendo infraestructuras de alojamiento que facilitan la convivencia entre jóvenes y el desarrollo de actividades educativas, culturales, recreativas y deportivas. Promueven también valores como igualdad, tolerancia, democracia, solidaridad y respeto al medio ambiente.