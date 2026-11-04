Toledo acoge las XX Jornadas de Rescate en Altura para bomberos el fin de semana con un centenar de participantes

Presentación de las XX Jornadas de Rescate en Altura. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Toledo acogerá los días 6 y 7 de noviembre las XX Jornadas de Rescate en Altura para bomberos con la participación de más de un centenar de bomberos de toda España.

Durante la presentación, la vicealcaldesa y concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Inés Cañizares, acompañada del cabo jefe de los Bomberos de Toledo, Fernando de Felipe, y del sargento del Consorcio de Bomberos de la Diputación, Carlos Flores, ha señalado que las jornadas "muestran un compromiso con la formación, especialización y la seguridad de las personas".

Cañizares ha señalado que estas jornadas se desarrollarán en varios puntos monumentales de la ciudad y que "Toledo constituye un escenario excepcional para este tipo de ejercicios, con una gran preparación técnica".

Las Jornadas comenzarán el día 6 en el parque de Bomberos, donde se recibirá a los participantes, quienes posteriormente asistirán a varios talleres formativos.

La primera de las dos jornadas concluirá con el estreno del Documental 'Las 8 de Hushé', un grito de libertad en el corazón del Karakórum.

Carlos Flores, sargento del Consorcio de Bomberos, ha querido apuntar sobre el documental que "en el mismo han participado bomberos de la región, donde han formado a sherpas y un grupo de mujeres en el Karakórum, cordillera situada en Asia Central".

Los equipos participantes provienen de los parques de bomberos del consorcio de Castellón, el consorcio de Badajoz, SPEIS Cáceres, Rescue Unidos Andalucía, Consorcio de Gran Canaria, Diputación de Huesca y el Consorcio de Málaga.

Además, este año se contará con la presencia de un equipo extranjero, el Dublin Fire Brigade, procedente de Dublín, Irlanda.

Además, Cañizares ha querido añadir que "estas jornadas no solamente son una oportunidad para compartir conocimientos y experiencias entre profesionales. También, una forma de mejorar la capacidad de respuesta de nuestros bomberos".

El día 7, sábado, se desarrollarán las pruebas, desde las 8.00 hasta las 18.00 horas.

Fernando de Felipe, cabo del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Toledo, ha explicado que estos ejercicios consistirán en "el rescate de personas, en las que tienen que izar la camilla, subirlas, bajar o desplazarlas a zonas más seguras".

Los ejercicios estarán situados en ocho escenarios por toda la ciudad, que serán los siguientes: exterior del Palacio de Congresos, final de la terraza del Miradero Alcázar de Toledo, interior del Alcázar, Iglesia de San Ildefonso, Plaza del Ayuntamiento, fachada exterior del Archivo (Plaza del Salvador), en un risco junto a la Residencia Universitaria Femenina (RUF) hasta el Risco del Valle y en las inmediaciones de la Bajada de San Martín.

Fernando de Felipe ha explicado también que los ejercicios estarán "divididos en ocho los equipos, cada equipo en un escenario y cuentan con un tiempo de dos horas para resolver el mismo".

Tras completar el ejercicio, ha añadido que "irán rotando entre los diferentes puntos de la ciudad, de forma autónoma, andando y con su material".

Para concluir, el presidente del Consorcio Provincial de extinción de incendios y salvamento, Juan Carlos Sánchez, ha querido agradecer "el trabajo diario, dedicación y profesionalidad cuando se produce una emergencia".

En relación con las jornadas de rescate en altura, Sánchez ha concluido que "la seguridad de los vecinos no admite improvisaciones, y requieren una formación permanente, que se ven reflejadas estos días".