Toledo acogerá dos partidos amistosos de la Selección Española Femenina de Fútbol Sala frente a Argentina

El Pabellón Javier Lozano acogerá dos partidos amistosos de la Selección Española Femenina de Fútbol Sala frente a Argentina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Toledo y las localidades gallegas de Vilalba (Lugo) y As Pontes (A Coruña) acogerán los cuatro próximos amistosos de la selección absoluta femenina de fútbol sala.

El pabellón Javier Lozano de Toledo será escenario de los dos partidos amistosos de la selección absoluta de fútbol sala frente a Argentina los días 9 y 10 de septiembre, que sirven para preparar el Mundial que se disputará en Filipinas del 21 de noviembre al 7 de diciembre, el primero de la historia.

Estos partidos supondrán el regreso de la selección femenina a Toledo, donde disputó los dos primeros partidos de su historia, ante Australia y Portugal, en 1995. Aquellos partidos se saldaron con sendas victorias por 7-2 y 9-2, respectivamente.

Tras el "lleno total" del Javier Lozano en el encuentro que enfrentó a España e Inglaterra, el pasado 7 de marzo, la capital regional volverá a recibir a la Selección Española Femenina, tricampeona de Europa, en el año en el que Toledo es Ciudad Europea del Deporte, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.