Toledo acogerá el encuentro anual de las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer

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TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El congreso anual de las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades de Violencia sobre la Mujer se celebrará los días 6 y 7 de octubre en el Palacio de Congresos 'El Greco' de Toledo.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, tras asistir al minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno en señal de repulsa tras los tres últimos asesinatos machistas confirmados en las provincias de Málaga, Sevilla y Alicante.

El delegado del Gobierno ha vuelto a pedir ayuda y colaboración a toda la sociedad y a todos los medios de comunicación para acabar con esta lacra que no cesa. "Una muerte es insoportable" y "las 41 que llevamos en este año, no sé ni cómo denominarlo", ha señalado.

Ha admitido que "no hay una varita mágica para acabar con esta tragedia", pero "la sociedad y las administraciones estamos trabajando en que esto tenga un momento de retorno definitivo a punto cero". "Sé que es difícil, pero en ello estamos".