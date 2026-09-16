Toledo acogerá del 1 al 3 de octubre la novena edición de Erató Fest

Presentación del Erató Fest en el Ayuntamiento de Toledo. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, ha presentado la novena edición de Erató Fest, que se celebrará en la ciudad del 1 al 3 de octubre con una programación multidisciplinar que reúne música, poesía, danza, artesanía, patrimonio y medio ambiente en algunos de los espacios más singulares de la capital regional.

Durante la presentación, Ana Pérez ha estado acompañada por la viceconsejera de Cultura de Castilla-La Mancha, Carmen Olmedo, el coordinador de Cultura de la Diputación de Toledo, Emilio Martínez, y el director y coordinador de Erató Fest y representante de la Asociación Cultural Apolo, José Julián Uceta.

La concejal ha destacado que Erató Fest, organizado por la Asociación Cultural Apolo desde 2018, se ha consolidado como una propuesta cultural de referencia en Toledo por su capacidad para conectar "lo tradicional con lo contemporáneo, acercar distintas disciplinas artísticas a públicos intergeneracionales y convertir espacios patrimoniales en escenarios vivos para la cultura".

En este sentido, ha puesto en valor la colaboración entre el Ayuntamiento de Toledo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Toledo, así como el carácter familiar, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente del festival.

Durante su intervención, ha recordado que esta edición "tiene un significado especial al coincidir con el 40 aniversario de la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y dedicar parte de sus actividades al damasquinado, declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial de Castilla-La Mancha en 2026".

Por su parte, la viceconsejera de Cultura ha resaltado la importancia de la colaboración institucional para respaldar iniciativas culturales promovidas desde la ciudadanía y ha señalado que Erató Fest responde a objetivos como la difusión de la creación artística, la puesta en valor del patrimonio y el acercamiento de la cultura a la ciudadanía.

El coordinador de Cultura de la Diputación de Toledo, Emilio Martínez, ha reafirmado el compromiso de la Institución Provincial con el festival y ha señalado que "la Diputación continuará trabajando para incrementar su apoyo a iniciativas culturales que aporten valor a Toledo y a la provincia".

TRES JORNADAS EN ESPACIOS PATRIMONIALES

El director y coordinador de Erató Fest, José Julián Uceta, ha detallado la programación de esta novena edición, que comenzará el próximo día 1 de octubre a las 20.00 horas en el Museo Sefardí con Legío, un espectáculo que fusionará la danza contemporánea de Hermen Dance Project, compañía procedente de Mérida, con la música del grupo toledano Milo Ke Mandarini. La entrada será libre hasta completar aforo.

El viernes 2 de octubre, el Museo del Greco acogerá la jornada dedicada a la poesía. Bajo el título Un estallido, se presentará una antología de la poesía española publicada entre 2000 y 2025. El encuentro contará con la participación de un editor de Cátedra y de las poetas Rosa Berbel y Ángela Segovia, ambas reconocidas con el Premio Nacional de Poesía. La actividad será gratuita, previa inscripción.

Ese mismo jueves y viernes se desarrollarán las actividades dedicadas al damasquinado de Toledo, en colaboración con la Fundación de Damasquinado de Toledo.

El historiador Luis Peñalbert conducirá la ruta Huellas de Plata y Oro, de 12.00 a 14.00 horas, recorriendo distintos talleres de maestros damasquinadores del Casco Histórico. La actividad será gratuita y tendrá plazas limitadas. El sábado 3 de octubre, el Castillo de San Servando concentrará buena parte de las actividades del festival.

Por la mañana, desde las 12.00 horas, tendrá lugar una paella popular elaborada con azafrán de La Mancha, además de talleres medioambientales y artísticos de la mano de la asociación ARBA Toledo. También habrá demostraciones en vivo de maestros damasquinadores.

La jornada continuará por la tarde-noche con las actuaciones musicales de El Nido, Laza, las bandas toledanas Juan Alonso y Beta Band, y las sesiones de Black Panda, Gela, Río Park y Anso, con Joico como maestro de ceremonias.

Las entradas tienen un precio de 16 euros anticipadas y 20 euros en taquilla.