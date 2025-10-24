Toledo acogerá "en próximas fechas" un encuentro de CITpax con representantes de religiones cristiana, judía y musulmana

TOLEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toledo acogerá "en próximas fechas" un encuentro del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), con representantes de las tres religiones monoteístas --cristiana, judía y musulmana--.

Así lo ha avanzado este viernes el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante su intervención en el acto inaugural del LIII Congreso y XLIII Encuentro nacional de Hospitalidades Españolas Nuestra Señora de Lourdes, que ha quedado inaugurado este viernes y se desarrollará hasta el domingo en la capital regional.

El Centro Internacional de Toledo para la Paz es una fundación que tiene por objetivo contribuir a la prevención y resolución de conflictos y la construcción de la paz, que busca soluciones a conflictos nacionales o internacionales a través de la mediación, la facilitación y la elaboración de propuestas-puente, utilizando la diplomacia de segunda vía.

En cuanto al Encuentro de Hospitalidades Españolas Nuestra Señora de Lourdes, que reúne a un total de 53 hospitalidades del país, el primer edil, ha reconocido que no ha peregrinado a Lourdes pero se ha comprometido a hacerlo el próximo año.

Previamente, en declaraciones previas a los medios, ha valorado que se celebre en la ciudad una cita "de algo tan querido para todos los toledanos como es la hermandad de la Hospitalidad de Lourdes", que es "ejemplo de servicio, de entrega, de solidaridad".

Ha destacado el trabajo que la hermandad viene realizando en los últimos 50 años, "una labor que de otra manera no se realizaría, estando al lado de los enfermos" y realizando distintas actividades, entre ellas la peregrinación de finales del mes de junio, donde desde Toledo "es tradicional salir a visitar a todos los enfermos y salir a despedirlos y desearles todo lo mejor".

El Congreso reunirá durante tres días a voluntarios y sanitarios de toda España que se van a llevar "un recuerdo impresionante" de la ciudad y la colaboración del Ayuntamiento, ha indicado.

EUCARISTÍA EN PUY DU FOU

El acto de apertura ha contado también con la presencia, entre otros, del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves; la presidenta diocesana de la Hospitalidad, Teresa de Jesús Muñoz, y el consiliario diocesano de la Hospitalidad, Jesús Robles.

El arzobispo ha deseado a todos los presentes que sigan haciendo "esta magnífica labor" y ha reconocido que para él los días de la peregrinación al Santuario de Lourdes son "los mejores días del año", rememorando el descanso con los enfermos, las celebraciones, la gruta o los ratos de oración.

Los asistentes a esta cita, además de las distintas reuniones, conferencias y visitas, tendrán momentos para la oración, entre ellos una eucaristía en el parque Puy du Fou, donde también podrán asistir al espectáculo 'El sueño de Toledo'.