Toledo adjudica la redacción del proyecto de construcción del vial de conexión de los barrios de Azucaica y el Polígono

El portavoz del Ejecutivo municipal de Toledo, Juan José Alcalde, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, ha informado sobre los asuntos adoptados en la Junta de Gobierno Local entre los que se encuentra la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto de construcción del vial de conexión de los barrios de Azucaica y el polígono de Santa María de Benquerencia en la ciudad de Toledo, a la empresa Estudio AIA Arquitectos Ingenieros Asociados S.A. por un importe de 229.900 euros y una duración de ochos meses.

De otro lado, y en el área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se ha autorizado el inicio del expediente para la explotación de ocho carpas para actividades de ocho, hostelería y restauración en el recinto ferial de La Peraleda con motivo de las fiestas del Corpus 2026, del 29 de mayo al 7 de junio. El precio de la licitación es de 7.950 euros cada una de ellas.

Por otro lado, se han aprobado tres convenios de colaboración entre el ayuntamiento de Toledo y diferentes entidades. La primera de ellas la Real Fundación Toledo por un importe de 40.000 euros; con la Junta Pro-Corpus de Toledo por un importe de 39.000 euros; y con la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo por un importe de 7.000 euros.

Además, se ha aprobado el gasto de los premios del desfile-concurso de peñas, charangas o grupos en las fiestas de carnaval 2026 organizado por el Ayuntamiento, por un importe 31.278 euros.

En cuanto al área de gobierno de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento se ha autorizado el gasto correspondiente a la aportación a entes dependientes del Ayuntamiento, en este caso al Consorcio de la Ciudad de Toledo por un importe de 330.750 euros; y en el área de gobierno de Seguridad, Transportes e Interior, se ha adjudicado el procedimiento abierto para la contratación del suministro de seis vehículos sin opción a compra para la policía local por un importe de 298.640 euros.