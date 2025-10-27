Toledo Beat Festival confirma a Crystal Fighters, el primer artista internacional que actuará en el festival - TOLEDO BEAT FESTIVAL

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Toledo Beat Festival ha comenzado a desvelar las bandas que actuarán en su próxima edición, confirmando la presencia de Crystal Fighters, que se convierten así en el primer artista internacional que actuará en este evento.

El festival encara así su cuarta edición, que tendrá lugar el 8 y el 9 de mayo en el Recinto Ferial de la Peraleda en la capital regional, cumpliendo el anuncio que hizo el organizador del evento, Víctor del Río, antes de celebrarse la pasada edición.

No es la única confirmación que ya se conoce del Toledo Beat Festival puesto que la organización ha anunciado también que el próximo año actuará en el festival La M.O.D.A., primer artista revelado del cartel del 2026.

El festival contó el año pasado en su 'line up' con artistas como Lori Meyers, Miss Caffeina, Zahara, Dani Fernández, Sidonie, Siloé o Viva Suecia, y la asistencia de un total de 40.000 personas agotando todas las entradas.

Las entradas para la edición de este año se pueden adquirir en https://toledofestival.es/.