Toledo celebra su Semana de la Juventud con conciertos de Celtas Cortos y JC Reyes, cultura, naturaleza y voluntariado

El concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García-Toledano. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXXVIII Semana de la Juventud que se desarrollará durante diez días en Toledo con una programación "completa, diversa y pensada por y para todos los jóvenes de la ciudad". Conciertos de Celtas Cortos y JC Reyes, cultura, deporte, talento, ocio, naturaleza, voluntariado, creatividad y empleo,

En este sentido, García-Toledano ha destacado que Toledo cuenta con "una juventud activa, preparada, participativa y con muchísimas ganas de hacer cosas" y ha asegurado que desde el Ayuntamiento se quiere "estar al lado de los jóvenes", haciendo que sean "protagonistas de la ciudad" y ofreciéndoles espacios para divertirse, aprender, crear, participar y descubrir nuevas oportunidades.

La programación arrancará el viernes 18 de septiembre con el monólogo 'Misión Imposible', a cargo del dúo Aguilera y Mení, en la Plaza de Toros; ese mismo día se celebrará en el Teatro de Rojas la entrega de los Premios Talento Joven Ciudad de Toledo 2026, una iniciativa con la que la concejalía pretende "reconocer y dar visibilidad al talento de los jóvenes de la ciudad".

El sábado 19 de septiembre estará dedicado al deporte y al ocio, con un taller de vóley y juegos de campamento, mientras que por la tarde-noche llegará uno de los grandes atractivos de la programación, el Tecnofestival ByMarsa, en la Plaza de Toros, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La Semana de la Juventud también incorporará actividades vinculadas a la naturaleza, el voluntariado y la participación ciudadana, entre ellas un taller de insectos y microfauna acuática en el río Tajo y actividades de voluntariado junto a Scouts de Castilla-La Mancha.

Uno de los grandes ejes de la programación será el Festival Corto Joven, que se celebrará los días 23, 24 y 25 de septiembre en la Sala Thalía, en el barrio de Santa María de Benquerencia, con tres jornadas dedicadas al talento audiovisual joven, "queremos que los jóvenes tengan un espacio donde puedan mostrar todo lo que hacen, sus ideas, sus proyectos y su creatividad", ha explicado García-Toledano.

La música tendrá también un papel protagonista, el viernes 25 de septiembre tendrá lugar el concierto de Celtas Cortos, mientras que el sábado 26 de septiembre la Plaza de Toros acogerá el concierto de JC Reyes, una de las citas más esperadas de la Semana de la Juventud y cuyas entradas se encuentran prácticamente agotadas. El concejal ha asegurado que desde su área se ha apostado por ofrecer a los jóvenes "dos grandes noches de música" con artistas de primer nivel sin necesidad de salir de la ciudad.

La programación se completará con talleres creativos, entre ellos el de Tote Bag sobre tintes naturales, y un gran taller de ilustración que pondrá el broche final a la Semana de la Juventud.

Además, García-Toledano ha informado de que la Semana de la Juventud 2026 contará con un presupuesto de 28.500 euros, una cantidad similar a la destinada el pasado año, al tiempo que ha añadido que "vamos a seguir trabajando para que nuestros jóvenes tengan cada vez más actividades, más oportunidades y más espacios donde puedan disfrutar y desarrollar todo su potencial".

Por último, el concejal de Festejos y Juventud ha concluido reivindicando el papel de los jóvenes en el presente y el futuro de la ciudad "Toledo necesita a sus jóvenes y los jóvenes necesitan sentir que Toledo está con ellos".