Toledo convocará el Consejo Escolar Municipal para decidir qué sistema de climatización quieren en los colegios

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en el debate sobre el estado del municipio. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha avanzado este jueves que su Gobierno convocará el Consejo Escolar Municipal para decidir entre todos qué sistema de climatización se instala en los colegios de la ciudad.

Ha sido durante su intervención en el Debate sobre el Estado del Municipio, donde el regidor toledano se ha detenido en este asunto y ha presumido de que ésta ha sido la legislatura en la que se ha comenzado a climatizar los centros escolares. "Antes no se había climatizado ninguno", ha advertido.

Ante la polémica surgida respecto a este asunto, el alcalde ha querido subrayar que las competencias en materia de climatización de los centros escolares corresponden a las comunidades autónomas. "Lo dice la ley y lo dice la jurisprudencia. No existe ninguna duda". A partir de ahí, ha dejado claro, el Ayuntamiento de Toledo "va a colaborar en todo lo que sea".

Dicho esto, ha invitado a la Junta de Comunidades a poner encima de la mesa el año que viene 520 millones de euros. Con esta cantidad, ha abundado, "en dos o tres años hemos climatizado todos los colegios, no solamente de Toledo, sino de toda Castilla-La Mancha".

"Yo creo que no va a haber ningún ayuntamiento que se oponga"

En cualquier caso, ha recordado que el Ayuntamiento de Toledo ha empezado a climatizar los colegios con la convocatoria de ayudas del Gobierno de Castilla-La Mancha y "lo hicimos", ha proseguido el alcalde, de la manera que técnicamente entendían que "era la mejor", que era con un sistema centralizado de climatización que "no solamente es más sostenible", sino que además permite a medio y largo plazo poder eliminar las calderas que "tantas preocupaciones" provocan a los equipos directivos de los colegios de la ciudad.

Al hilo, y "para dar la voz a toda la comunidad educativa" y tal y como se comprometió, ha asegurado que se va a convocar el Consejo Escolar Municipal para tomar una decisión conjunta sobre las futuras climatizaciones.