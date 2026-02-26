Toledo presenta un recurso contencioso administrativo por su exclusión de los fondos EDIL

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 26 Feb.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha confirmado este jueves, durante su intervención en el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, que el Ayuntamiento ya ha iniciado la vía judicial para reclamar los fondos EDIL de los que la ciudad fue excluida. "Ayer mismo se presentaba el escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid", ha detallado, al tiempo que ha calificado la exclusión de Toledo como una decisión "arbitraria e injusta".

Velázquez ha subrayado que el equipo de Gobierno está decidido a "dar la batalla" tanto en los tribunales como en las instituciones europeas, señalando que "este año 2026 estará marcado por esa batalla" y explicando que, tras este primer paso judicial, el Ayuntamiento redactará la demanda formal una vez tenga acceso al expediente completo, "que aún no nos han remitido" para demostrar que no se han seguido criterios objetivos en el reparto de las ayudas.

Como parte de esta estrategia de defensa de los intereses de la ciudad, el alcalde ha adelantado que viajará a Bruselas para mantener una reunión con el comisario de Fondos Europeos, prevista para finales de febrero o principios de marzo. El objetivo es trasladar directamente a la Unión Europea la importancia de proyectos estratégicos para Toledo, como el pabellón multiusos, la reforma de La Peraleda y la recuperación del Circo Romano, que dependen de esta financiación.

Por otro lado, el alcalde de Toledo ha desgranado su modelo de ciudad, centrado en el nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), y ha destacado que el documento enviado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha goza de un "amplio consenso" entre las principales fuerzas políticas e incluso con puntos de encuentro con IU.

"El POM debe ser de todos para transformar la ciudad", ha señalado, fijando como prioridad absoluta el acceso a la vivienda para evitar que los toledanos tengan que marcharse a municipios vecinos". De hecho, ha señalado que el plan proyecta la creación de 17.000 nuevas viviendas bajo un modelo de desarrollo "ordenado, planificado y sostenible".

En el ámbito económico, el alcalde ha resaltado el desbloqueo de 700.000 metros cuadrados de suelo industrial en el Polígono, donde se espera que "las máquinas comiencen a trabajar a principios de 2027".

Además de la ampliación de empresas ya instaladas y, además, ha afirmado que están "en negociaciones avanzadas con empresas de los sectores de inteligencia artificial, centros de datos y el sector sanitario".

Finalmente, el alcalde ha expresado su ilusión ante el "examen" que la ciudad afrontará el próximo 12 de marzo en el Ministerio de Cultura para la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura 2031. "Toledo va a ser capital cultural tengamos el título o no", ha remarcado, destacando que el espíritu de concordia y entendimiento de la Escuela de Traductores "es la respuesta que Europa necesita hoy", ha concluido.

Toledo irá a los tribunales tras ratificarse que ha quedado fuera de los fondos europeos EDIL

TOLEDO, 19

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado este viernes un recurso ante los tribunales después de ratificarse que la ciudad se ha quedado fuera de los fondos europeos EDIL.

El regidor, que ha informado de que esta mañana se ha notificado al Ayuntamiento la resolución definitiva en relación a las ayudas del Ministerio por los fondos EDIL, ha recordado que Toledo se presentó "con un proyecto verdaderamente importante" que contemplaba actuaciones "esenciales" para el presente y el futuro de la ciudad.

"Se nos confirma esa exclusión contraviniendo las bases que regulaban la concesión de estas ayudas, en una decisión que es completamente injusta y arbitraria para los intereses de la ciudad de Toledo", ha apostillado el alcalde.

Es por ello que ha anunciado un recurso ante los tribunales para volver a tener esas ayudas porque, a su juicio, es "completamente inentendible" que se haya excluido a Toledo con un proyecto que tiene una puntuación de 68,5 puntos, cuando hay otras capitales de provincia en España que cuentan con esa ayuda con 60 puntos, por ejemplo.