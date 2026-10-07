Toledo reabre los parques y jardines este miércoles ante la previsión de mejora de las condiciones meteorológicas

Archivo - Parque en Toledo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo prevé la reapertura de los parques y jardines de la ciudad este miércoles, 7 de octubre, después de la mejora prevista de las condiciones meteorológicas y siempre que las actualizaciones de Aemet y los boletines del 112 no establezcan nuevos avisos que obliguen a mantener las restricciones.

Los servicios técnicos de Parques y Jardines, en coordinación con la Policía Local, iniciarán a partir de las 7.00 horas la inspección de los diferentes espacios para comprobar el estado del arbolado, caminos e instalaciones y garantizar que cumplen las condiciones de seguridad necesarias para su apertura.

La inspección comenzará en el Parque de la Vega, con el objetivo de facilitar la celebración de la inauguración de Farcama, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

La reapertura se llevará a cabo una vez completadas las inspecciones, resueltas las posibles incidencias detectadas y emitido el correspondiente informe técnico favorable.

En caso de que se produzcan nuevos avisos meteorológicos o se detecten situaciones de riesgo, se mantendrán las restricciones de acceso hasta que quede garantizada la seguridad de los usuarios.