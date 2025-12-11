Toledo reconoce a Eslava Galán como referente universal de novela histórica con el primer premio 'Toledo Luz de Europa'

Toledo reconoce a Eslava Galán como referente universal de la novela histórica con el primer premio 'Toledo Luz de Europa'. - OSCAR HUERTAS

TOLEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha clausurado la entrega del primer premio 'Toledo, Luz de Europa' al escritor Juan Eslava Galán, autor de reconocido prestigio y profundo conocedor de la historia toledana.

El galardonado, según informa el Consistorio, ha transmitido "la alegría y el orgullo" de recoger este premio, recordando que a los 16 años vino por primera vez de Toledo y se enamoró de la ciudad.

Desde entonces, "he traído a tanta gente para enseñarla, que me siento un toledano más".

"Hay, a mi juicio, cuatro ciudades, en el mundo, en Occidente, generadoras de cultura y de civilización: Jerusalén, Constantinopla, Roma y Toledo, cada una con alguna época en que ha destacado especialmente. Y de esas cuatro, Toledo ha destacado siempre"; ha señalado el galardonado".

Dicho esto, ha señalado que hay "varios" Toledo; el romana, el visigodo, el judío, el musulman, el mozárabe, el cristiana, el Toledo imperial, porque "Toledo tiene muchas lecturas y una catedral que atesora más que cualquier otra en el mundo".

Por último ha hecho referencia al ingeniero Juanelo Turriano y al primer robot que fue el Hombre de Palo y que de algún modo "simboliza la proyección universal de Toledo".

Por su parte, el director del ciclo de Novela Histórica 'Toledo, Luz de Europa' y presidente de honor de la Asociación de Escritores con la Historia, Antonio Pérez Henares, ha ensalzado la figura de Juan Eslava Galán, a quien ha definido como "el padre de la novela histórica".

Además, ha asegurado que este premio tiene "vocación universal y tiene que romper fronteras, ser el premio de España", ha señalado.

También ha agradecido al Ayuntamiento de Toledo su apuesta por la historia, por la cultura, y por este ciclo que ha traído hasta la ciudad a escritores de primer nivel.

EL ALCALDE DESTACA SU COMPROMISO CON LA VERDAD HISTÓRICA

Por su parte, el regidor ha elogiado el compromiso con la verdad histórica de Eslava Galán, su capacidad para desmontar mitos y su talento para recuperar la dimensión humana de los acontecimientos.

"Eslava Galán ha dedicado su vida a que nos conozcamos mejor, por eso merece este premio más que nadie y Toledo le rinde homenaje y le abre siempre sus puertas".

En este sentido, el alcalde ha vinculado el espíritu humanista del premiado con la candidatura de Toledo para ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031, un proyecto "que recoge todos los 'Toledos' que fuimos y que queremos proyectar hacia el futuro".

De hecho, ha subrayado que la ciudad aspira a recuperar su papel como centro de conocimiento, intercambio y sabiduría. "Queremos que Toledo vuelva a ser luz de Europa, como ya lo fue y queremos hacerlo de la mano de grandes autores y, por supuesto, de toda su ciudadanía y este es un proyecto cultural que consolida a la capital regional como referente histórico, literario y patrimonial".

El alcalde ha agradecido la respuesta del público toledano, "fiel y entusiasta", que ha llenado cada escenario en la celebración del Ciclo de Novela Histórica 'Toledo Luz de Europa', en el que las conferencias "han abordado temáticas muy distintas, pero todas encuentran su lugar natural en Toledo, por eso no existe mejor lema que el de contar la historia donde ocurrió la historia, es lo que hace verdaderamente particular este ciclo".