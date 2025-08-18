Toledo refuerza su candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura con el apoyo de las cinco diputaciones

TOLEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha agradecido a los presidentes de las cinco diputaciones provinciales de la región que se hayan sumado a la candidatura de la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

De esta forma, tras la firma del documento de adhesión del presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; del presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; del presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde; del presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega y de la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, que se sumó al inicio de esta andadura, las cinco diputaciones quedan integradas en el Comité Institucional de la Candidatura.

Velázquez ha destacado "la unanimidad institucional de este proyecto que trasciende a la ciudad, que tiene un ámbito regional, lo cual nos diferencia de otras candidaturas y nos hace únicos", ha recordado el alcalde. Además, ha asegurado que este proyecto, que lidera la Real Fundación de Toledo, es "muy participativo", ya que cuenta con adhesiones de instituciones públicas y privadas, y de todos los sectores que tienen algo que aportar en este camino "que ya está mereciendo la pena".

Por último, el alcalde ha destacado que la candidatura trata de aunar el pasado histórico de una ciudad reconocida por su patrimonio excepcional y su legado de concordia y convivencia entre culturas, con un futuro ilusionante en materia cultural para que Toledo vuelva a ser Luz de Europa, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Con esta firma de adhesión, las cinco diputaciones provinciales se suman a otras instituciones o entidades como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las Cortes de la Castilla-La Mancha, la UCLM, la Archidiócesis de Toledo, las cinco Academias de Castilla-La Mancha, Fedeto o Puy du Fou, entre otros.