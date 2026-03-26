Toledo refuerza el servicio de limpieza durante la Semana Santa, que se incrementará de forma progresiva

Presentación del refuerzo del servicio de limpieza en Toledo con motivo de la Semana Santa. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Obras y Servicios, Loreto Molina ha presentado este jueves el dispositivo especial de limpieza diseñado para la próxima Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional. Un operativo que tiene como objetivo fundamental que la ciudad "luzca su mejor cada" ante la gran afluencia de toledanos y visitantes que se darán cita en el Casco Histórico de Toledo fundamentalmente.

Molina ha destacado que los trabajos de adecuación ya han comenzado con la eliminación de pintadas, pegatinas y la puesta a punto de papeleras. Además, "se está incidiendo en la limpieza con desengrasantes en zonas críticas para eliminar lixiviados y evitar resbalones, asegurando que el pavimento esté en óptimas condiciones para el paso de las cofradías".

La concejal ha explicado que el servicio ordinario del Casco Histórico está compuesto por 21 operarios, dispositivo que se verá reforzado diariamente de forma escalonada según los actos religiosos, de esta manera, el Viernes de Dolores, 27 de marzo, el servicio alcanzará los 25 efectivos; mientras que el Lunes, Martes y Miércoles Santo, el equipo contará con 26 operarios y se incorporará maquinaria específica según el recorrido.

Por otro lado, el Jueves Santo, uno de los días de mayor afluencia y procesiones, se reforzará el servicio con 18 personas más, sumando un total de 39 operarios; y el Viernes Santo, jornada de máxima actividad, contará con un refuerzo de 26 personas, alcanzando los 47 efectivos a pie de calle.

"Tendremos brigadas de limpieza haciendo el seguimiento de las procesiones en distintos puntos para que el recorrido esté impecable en todo momento", ha señalado la concejal, quien también ha subrayado que se aumentará la frecuencia de vaciado de papeleras debido a la alta densidad de público.

Además, según ha explicado Loreto Molina, para facilitar las labores de mantenimiento, el Ayuntamiento adelantará la recogida de residuos sólidos urbanos a las 22.00 horas, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la colaboración de los comerciantes y ciudadanos para mantener la limpieza de la ciudad y ha agradecido de antemano el apoyo de la Policía Local para facilitar el acceso de las máquinas de limpieza entre las multitudes.

CORTE DE TRÁFICO POR LAS OBRAS DE LA VEGA

En otro orden de asuntos, la concejal de Obras ha confirmado que tras los informes técnicos sobre el estado de las obras en la zona de La Vega se ha decidido mantener el área cerrada hasta la finalización total de los trabajos. "Queremos actuar con total garantía y asegurar que los materiales asienten correctamente", ha explicado Molina.

Aunque el plazo oficial de entrega de la obra es el 30 de junio, la concejal ha abierto la puerta a una apertura anticipada si los trabajos concluyen antes de tiempo, priorizando siempre la calidad y durabilidad de la intervención.