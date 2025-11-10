Toledo rinde homenaje a Apanas en su 60 aniversario con una placa en el corazón del Casco Histórico

Colocación de una placa en la plaza del Horno de la Magdalena de Toledo como homenaje a Apanas. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, han asistido este lunes, junto a la presidenta de Apanas, María del Mar Azaña, al acto de colocación de la placa en honor a Apanas en la Plaza del Horno de la Magdalena.

Con el descubrimiento de esta placa se materializa el reconocimiento que recibió Apanas el pasado 23 de enero, en el acto de Honores y Distinciones del Día de San Ildefonso, coincidiendo con el 60 aniversario de la entidad.

Durante su intervención, Velázquez ha asegurado que "lo que hay detrás de esta placa es el agradecimiento de toda una ciudad a la entidad decana de la atención a las personas con discapacidad en la provincia de Toledo como es Apanas".

El alcalde ha recordado que Apanas echó a andar hace 60 años por el empeño de varias familias que se reunían en el edificio de sindicatos, en una época en la que se ocultaba la discapacidad. Hoy, gracias a la labor de entidades como Apanas, "la situación ha cambiado mucho para bien", ha afirmado el alcalde, "por eso era una cuestión de justicia y un reconocimiento a todo lo hecho y a todo lo que tenemos por delante".

En este sentido, Velázquez ha asegurado que las entidades del tercer sector son fundamentales, y "por eso trabajamos cada día para que cualquier persona, independientemente de sus condiciones, pueda desarrollarse plenamente".

Por su parte, la presidenta de Apanas, María del Mar Azaña, ha asegurado que "es una maravilla y un orgullo que esta plaza esté dedicada a Apanas, que nació en el corazón de Toledo".

Por ello, ha agradecido al Ayuntamiento este reconocimiento tan importante porque "es reconocer la tarea que estamos realizando y que la sociedad también lo reconozca".