Toledo trabaja en 11 propuestas de expresión para captar 44 millones de los fondos 'Next Generation'

PSOE, UP-IU y el edil no adscrito rechazan crear una oficina de proyectos europeos y una mesa de trabajo propuesta por Cs y PP

TOLEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno toledano, por medio de la Oficina de Promoción Económica, tiene ya avanzados 11 ó 12 propuestas de expresión con las que pretende captar más de 45 millones de euros de los fondos 'Next Generation', aunque estos proyectos tienen aún que concretarse.

Así lo ha avanzado en el pleno de este jueves la concejal de Hacienda, Mar Álvarez, al hilo del debate de la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos, en la que pedía crear una oficina de proyectos europeos, para gestionar dichos recursos.

Tras descartar esta propuesta, la edil ha considerado que dicho modelo no es adecuado por el tipo de recursos que presenta ya la ciudad, pues cuenta con una Oficina Económica, que se ha reforzado con dos personas para tal fin, de tal manera que son un total de cuatro las que, con el apoyo de los técnicos municipales, perfilan ya las propuestas.

De su lado, el portavoz de Cs, Esteban Paños, grupo que ha reclamado la creación de dicha oficina con el objetivo de "presentar más proyectos ganadores, atraer más fondos y gestionarlos mejor para consolidar un nuevo modelo de ciudad", ha precisado que es la propia Unión Europea la que ha dado un tirón de orejas a España por no gestionar bien los fondos. De ahí, ha insistido, la conveniencia de crear esta oficina que ayude a los trabajadores municipales a presentar mejores propuestas.

Finalmente, esta moción, pese a contar con el apoyo de los ediles del PP, no ha prosperado, al igual que otra que, en una dirección parecida, han presentado los 'populares'. Estos sugerían crear una Mesa de Trabajo municipal en la que estén representados tanto el Gobierno como los grupos políticos con el objetivo de que los fondos europeos para la recuperación se repartan priorizando las necesidades de la ciudad, con transparencia y "evitando corruptelas".

En este punto, el concejal de Promoción Económica y Empleo, Francisco Rueda, luego de reprochar al grupo que lidera Claudia Alonso haber votado en contra en el último pleno municipal de que "Toledo arrimara el hombro en la gestión de los fondos europeos", ha señalado que la que han elevado este jueves es una "réplica" de otra moción presentada por su partido en el Senado. También ha defendido que los gobiernos de toda Europa están trabajando para presentar sus planes, al igual que el español, y tienen de plazo hasta abril.

REACTIVAR TOLEDO

De otro lado, la suma mayoritaria de los votos de los ediles de PSOE y Unidas Podemos-IU y el no adscrito Luis Miguel Núñez ha evitado que la moción por la que el Grupo Municipal Popular reclamaba al equipo de Gobierno medidas para reflotar la economía de la ciudad no prosperase, pese a contar con el apoyo de Ciudadanos y Vox.

Los 'populares' amparan esta moción en la "crítica" situación económica que atraviesa la ciudad, que presenta decenas de negocios cerrados y no acoge turistas, con el consecuente perjuicio para sus finanzas. De ahí que reclame al equipo de Gobierno ejecutar de manera urgente las medidas que ya fueron aprobadas en el Debate del Estado del Municipio "que la alcaldesa se niega a poner en marcha".

Dichas medidas pasan por ayudas directas a empresas, autónomos, pymes y familias, un plan de choque para futuras olas de COVID, bonificaciones y exenciones a tasas e impuestos y el establecimiento de medidas que reactiven la actividad y capten más turismo, reactivación del Consejo Social de la ciudad de Toledo o convocar comisión informativa del Edusi.

A juicio de los ediles del PP las ayudas articuladas por el equipo de Gobierno no son suficientes, y en lugar de priorizar a los colectivos más afectados "aprueba, con el apoyo del concejal no adscrito, dos plazas más de asesores que no son necesarios".

El edil no adscrito ha rechazado la propuesta, alegando que el equipo de Gobierno sí ha articulado medias para incentivar la actividad económica y en pro de los afectados por la crisis. De igual modo, ha pedido prudencia a la hora de bajar precios públicos, a fin de mantener el equilibrio que permita seguir dando servicios.

Mientras la edil de Vox María de los Ángeles Ramos se ha postulado al lado del PP, alegando que sus peticiones están recogidas en los acuerdos adoptados en el Debate del Estado de la Ciudad del pasado verano y por tanto son de obligado cumplimiento, desde Unidas Podemos-IU han asegurado que la situación no está "tan catastrófica" como pintan y que el mensaje que lanzan los 'populares' no se corresponden con la realidad.

"Dicen que Toledo esta mal porque el turismo está mal, pero ¿los comercios de la Abadía y del Polígono están mal?, ¿Se merecen no pagar impuestos?", se ha cuestionado el portavoz, Txema Fernández, que ha optado por constituir cuanto antes la Mesa por la Industria, para que el desarrollo de la ciudad sea sostenido y sostenible.

De su lado, los ediles de Cs se han sumado a la petición del PP, al considerar que la ciudad de Toledo es la más afectada en cuanto a tasas de desempleo de toda la provincia. De igual modo, han criticado el escaso cumplimiento de los acuerdos plenarios, pues condenan que "muchos duermen en el cajón de los justos".

Ha cerrado el debate de este punto el edil de Promoción Económica, Francisco Rueda, que tras criticar el relato "apocalíptico" que los 'populares' hacen de la situación de la ciudad, ha detallado las numerosas medidas que el equipo de Gobierno ha adoptado desde hace un año para contrarrestar los efectos de esta crisis y que suman dos millones de euros.

Dicho esto, ha afeado a los ediles del PP que sigan la estrategia que su presidente regional, Paco Núñez, quiere instaurar en la región, emulando a la de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que prioriza la economía a la salud de las personas, aunque luego "haya que poner crespones negros".

CONSEJO DE DISCAPACIDAD

Pese a contar con el apoyo de PP, Vox y los ediles de Unidas Podemos-IU, la mayoría socialista ha vetado que prosperase la moción por la que Ciudadanos pedía convocar al Consejo Local de Políticas de Discapacidad. Desde la formación naranja alegan que el equipo de Gobierno no puede seguir amparándose en la pandemia para convocar unos consejos sí y otros consejos no, "según sus intereses partidistas".