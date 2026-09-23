Toledo vigilará que la basura se tire en el horario establecido y recuerda que las multas pueden llegar a los 601 euros

TOLEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo lanza una campaña informativa sobre los horarios de recogida de basuras en la ciudad, e intensificará la vigilancia para garantizar su cumplimiento.

Tras una labor continuada de concienciación y los reiterados avisos durante los últimos años, se siguen detectando incumplimientos por parte de algunos vecinos y establecimientos hosteleros, que depositan las bolsas y los residuos fuera del horario establecido.

Por este motivo, el Ayuntamiento intensificará la vigilancia y comenzará a sancionar aquellos incumplimientos que se detecten, con multas que pueden alcanzar hasta los 601 euros, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El Consistorio recuerda a vecinos, comerciantes y hosteleros la obligación de respetar el horario establecido entre las 20.00 y las 23.00 horas en la Ordenanza de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos Urbanos.

La concejal de Obras y Servicios, Parques y Jardines ha recordado la importancia de respetar esta norma básica de convivencia, "con la que buscamos garantizar la limpieza de las calles, evitar malos olores y focos de insalubridad y contribuir al mantenimiento de una ciudad limpia y cuidada".

Loreto Molina ha afirmado que "no sólo hablamos de una cuestión estética, sino de limpieza, salubridad y convivencia, ya que depositar una bolsa de basura fuera del horario puede provocar que permanezca durante horas en la vía pública".

Por ello, ha proseguido la concejal, "solicitamos la colaboración ciudadana para respetar esta franja y evitar sanciones".

El Ayuntamiento de Toledo vuelve a hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los vecinos, hosteleros y comerciantes, porque mantener limpia la ciudad, es una responsabilidad compartida.

La campaña informativa se difundirá a través de diferentes canales municipales con el objetivo de llegar al mayor número posible de usuarios y reforzar el conocimiento de las normas de limpieza y recogida de residuos.