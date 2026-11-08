Toledo y Villacañas proyectarán este martes una nueva versión de la ópera 'Carmen' en directo desde Londres - VERSIÓN DIGITAL

TOLEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este martes, 10 de noviembre, cines de dos localidades de Castilla-La Mancha conectarán a las 20.00 horas (hora peninsular) en directo con la Royal Opera House de Londres para proyectar 'Carmen', una de las óperas más populares de todos los tiempos, y la segunda más representada de la historia de su repertorio con más de 600 funciones.

Acogerán la emisión, vía satélite desde el Covent Garden londinense, cines de Toledo (Mk2 Cinesur Luz del Tajo) y Villacañas (Cine Princesa). También se proyectará en 116 cines de 99 localidades de España, según ha informado la distribuidora de contenidos alternativos en cines Versión Digital en nota de prensa.

La producción de Damiano Michieletto, coproducida con el Teatro Real de Madrid y La Scala de Milán, permitirá al público reencontrarse con una puesta en escena que ya pudo verse en el coliseo madrileño el año pasado. En esta ocasión, llega desde Londres, vía satélite, con un reparto encabezado por la mezzosoprano italoestadounidense Ginger Costa-Jackson, en el apasionado papel de Carmen, y por el tenor estadounidense Russell Thomas, una de las grandes voces dramáticas de la actualidad, que encarna al atormentado y celoso Don José.

Cantada en francés, con subtítulos en castellano, esta producción en cuatro actos ofrece una lectura contemporánea de la obra maestra de Bizet. La propuesta del director de escena Michieletto ahonda en temas universales como la libertad individual, los celos, la violencia y las devastadoras consecuencias de la obsesión amorosa, en una interpretación de gran intensidad dramática.

Tras su debut en la Royal Opera, en 2023, Sesto Quatrini vuelve a dirigir esta electrizante y sensual partitura que contiene algunos de los fragmentos más reconocibles de la música clásica: La Habanera, L'amour est un oiseau rebelle, interpretada por Carmen; La Seguidilla, Près des remparts de Séville; la canción del toreador, Votre toast, je peux vous le rendre, de Escamillo, o el aria de la flor, La fleur que tu m'avais jetée, de Don José.