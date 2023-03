Tolón apela a seguir "saltando muros" para lograr igualdad, también en política, donde "predomina la testosterona"

TOLEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha apelado a seguir "saltando muros" para intentar conseguir la igualdad, tanto en la empresas como en la política, porque en este último ámbito, ha afirmado, "ha predominado la testosterona".

En el transcurso del VI Foro Soy Mujer, a iniciativa de encastillalamancha.es, al que han asistido alumnas y alumnos de la Universidad regional, ha apelado a no ponerse límites ni muros, porque "los muros se rompen", recalando que, a pesar de estar en el siglo XXI, donde la igualdad "debe estar por encima de todo", es algo que no se cumple.

"Os prometo que --la igualdad-- no está, cada vez que la sociedad avanza tenemos que empujar más para que seamos iguales. Muchas veces hay que dar unos empujones grandes, las mujeres tienen que seguir tirando", ha demandado.

Para Tolón, "en los puestos de responsabilidad es importante que haya mujeres, y en las empresas privadas no ocurre, en la vida política, no ocurre, y en los partidos (...) no se salva ninguno. En la política ha predominado la testosterona", ha relatado la primer edil.

Ha recordado cuándo se convirtió en alcaldesa de Toledo --la primera de la ciudad--, y tuvo que hacer muchos cambios internos, puesto que el Consistorio "estaba preparado para hombres y no para mujeres", y uno de los cambios fue ligar el área de igualdad al de presidencia, cuando anteriormente se encontraba en servicios sociales.

También ha relatado como algunos colectivos, como la Policía Local no se cuadraba ante la primera autoridad de la ciudad, porque les costaba cuadrarse ante una mujer.

Ha descrito asimismo que su despacho de alcaldesa está compuesto por algunos elementos históricos como el pendón de Carlos V o el tapiz de la Santa Hermandad, añadiendo que en las ocasiones en las que abre este despacho a los colegios, "es curioso que las niñas son las que más se quieren hacer la foto sentadas en la silla de alcaldesa".

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

De su lado, la directora de Diversidad de BBVA, Ízaro Assa de Amilibia, ha apelado a poner el foco en la igualdad de oportunidades, porque, ha afirmado, "iguales no somos, hombres y mujeres somos distintos y complementarios y en el valor de las diferencias hay mucha virtud".

Ha precisado que en BBVA hay un 33% de mujeres en puestos de dirección, una cifra que puede parecer baja, pero que comparado con otras empresas, a su modo de ver, "es bastante", fijándose como objetivo que el 34% de mujeres sigan esta línea en 2024.

Además, ha intervenido Aisse Cisse, maliense de nacimiento y mediadora de Médicos del Mundo, llegó a España con solo 15 años, quedándose viuda y embarazada, y ha sufrido la mutilación genital femenina.

Cisse ha relatado como tomó la decisión de no hacer pasar a su hija por esta práctica, considerando difícil decantarse contraria a una costumbre de su sociedad. "Yo quería estar ahí y hacer esa labor para mis hijas y todas las niñas del mundo y por eso me convertí en mediadora".

También ha ofrecido su testimonio Carmen Gijón, enfermera y que lidera el podcast 'La Tirita', que ha reivindicado "ser una herramienta para la enfermería" y que luchar, cada uno en su faceta individual, pasa "seguir dando pasitos". "Como una mancha de aceite, poquito a poquito, pero impregnando".

Finalmente, Isabel Fernández, soldado de las Fuerzas Armadas y campeona de parakárate y para powerlifting, ha relatado como una lesión de rótula no le impidió seguir practicando deporte, al tiempo que ha confesado que no ha sentido discriminación en su ámbito, pero ha tenido que demostrar más en el contexto deportivo que los hombres.