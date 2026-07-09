Tolón asiste a la firma del convenio entre la UCLM y el CSD este viernes en Toledo

La ministra de Educación, Milagros Tolón. - Eduardo Parra - Europa Press

TOLEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, visita este viernes, 10 de julio, la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en Toledo, con motivo del convenio suscrito entre la UCLM y el Consejo Superior de Deportes (CSD) para la colaboración en actividades científicas de investigación y desarrollo tecnológico.

La ministra estará acompañada por el rector de la UCLM, José Julián Garde, y por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, según ha informado el Ministerio de Educación en un comunicado de prensa.